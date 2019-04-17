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Polisi ısıran HDP'li Saliha Aydeniz şimdi de tekme attı

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından Yenişehir ilçesi Koşuyolunda bulunan parkta yapılmak istenen izinsiz gösteriye polis ekipleri müdahale etti. Geçtiğimiz ay Van'da katıldığı gösteride bir polis memurunun kolunu ısıran HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz bu kez de polise tekme attı.

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HDP Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından Koşuyolunda bulunan İnsan Hakları Anıtı önünde "Kayyum ve tecride hayır" gösterisi yapılmak istendi. Güvenlik güçleri, izinsiz olduğu gerekçesiyle bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kalabalığın izinsiz gösteri yapmasına müsaade edilmeyeceğini belirten polis ekipleri ile HDP'liler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine polisler tarafından yapılan uyarıların ardından tazyikli su ile kalabalığa müdahale edildi. Tazyikli su ile yapılan müdahale sırasında yere düşen HDP Milletvekili Remziye Tosun fenalık geçirdi.
 
HDP'Lİ VEKİL POLİSE TEKME ATINCA OLAYLAR KIZIŞTI 
 
Remziye Tosun için bölgeye ambulans çağrıldı. Tosun ambulansa alınırken, HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, polise tekme atınca ortalık bir anda karıştı. Ardından çevik kuvvet ekipleri kalabalığa müdahale etti. Olaya karışanlar gözaltına alındı.
 
ÖNCE ISIRDI SONRA TEKLEMEDİ
 
Polise tekme atan HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, geçen ay Van'da katıldığı gösteride bir polis memurunu kolundan ısırmıştı. Aydeniz Diyarbakır'da bir gösteri sırasında ise yine polisle tartışıp, izin verilmemesine rağmen ısrarla yürüyünce düşerek baygınlık geçirmişti.

YPG/PKK´nın Suriye´nin kuzeyindeki tünellerindeki görüntüleri

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