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Polisi şehit eden katilin yargılandığı adliyede polise saldıran 4 şüpheli tutuklandı

Büyükçekmece'de, polis memuru Cihat Ermiş'i, silahla ateş ederek şehit eden sanık Muhammet Berke Çorak'ın yargılandığı davanın dün yapılan ilk duruşması öncesi, bir polis memuruna saldıran 4 şüpheli tutuklandı.

AA27 Mart 2024 Çarşamba 16:26 - Güncelleme:
Polisi şehit eden katilin yargılandığı adliyede polise saldıran 4 şüpheli tutuklandı
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Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki sanık Muhammet Berke Çorak'ın yargılandığı davanın ilk duruşması öncesi, adliyenin önünden kendilerini uzaklaştırmak isteyen polise saldırarak yaralanmasına neden olan sanık yakını 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bakırköy Adliyesi'ne getirilen Uğurcan K, Kürşat T, Fırat A. ve Yunus S. sevk edildikleri hakimlikçe "görevi yaptırmamak için direnme" ve "görevli memura mukavemet" suçundan tutuklandı.

- Olay

Büyükçekmece'de 9 Ekim 2023'te kendisine yardım etmek için evine gelen polis memuru Cihat Ermiş'i, silahla ateş ederek öldüren Muhammet Berke Çorak hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Dün Bakırköy Adliyesi'nde yapılan ilk duruşma nedeniyle Çorak'ın yakınları adliye önünde olay çıkarmış, kendilerini uzaklaştırmaya çalışan polis memuruna saldırmıştı.

Yaralanan polis ambulansla hastaneye kaldırılırken olaya karışan 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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