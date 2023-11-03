''Polisim'' dediler! Dolandırıcılar bu kez depremzedeyi hedef aldı

Edinilen bilgilere göre, Adıyamanlı depremzede F.A'yı telefonla arayan dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıtarak düzenlenen bir operasyon için F.A'dan yardım istedi. Yapılacak olan bir operasyon için 300 bin TL parayı verecekleri hesaba atmalarını isteyen dolandırıcılar, F.A'yı ikna etmeyi başardı. Yaklaşık 180 bin TL parayı dolandırıcıların hesabına aktaran F.A., başka parasının olmaması üzerine yakını olan Orhan Akbaş isimli kuyumcuya giderek kendisinden 200 bin TL değerinde borç altın aldı. Alışveriş esnasında telefonu kulağından biran olsun ayırmayan ve oldukça telaşlı görünen F.A'dan şüphelenen Orhan Akbaş, F.A'nın iş yerinden çıkmasıyla F.A'yı takip etmeye başladı. F.A'nın başka bir kuyumcuya girdiğini ve altınları satmaya çalıştığını fark etti.

F.A'nın da durumundan şüphelenen kuyumcu Emre Düşündü, F.A'yı oyalamaya başlayarak olayı anlamaya çalıştı. Orhan Akbaş'ın da kuyumcuya girmesiyle birlikte her iki kuyumcu F.A'nın kulağından düşürmediği telefonu aldı. Dolandırıcılarla görüştüğü anlaşılan F.A., için durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri F.A'yı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. F.A'nın yaklaşık 180 bin TL para gönderdiği ve ikinci para gönderimi yapacağı esnada kuyumcu Orhan Akbaş ve Emre Düşündü'nün sayesinde engellendiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.