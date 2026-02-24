İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Şubat 2026 Salı / 8 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8629
  • EURO
    51,6892
  • ALTIN
    7222.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Polisim'' yalanıyla 20 milyonluk vurgun: Zanlılar tutuklandı
Güncel

''Polisim'' yalanıyla 20 milyonluk vurgun: Zanlılar tutuklandı

Antalya'da telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA24 Şubat 2026 Salı 16:13 - Güncelleme:
''Polisim'' yalanıyla 20 milyonluk vurgun: Zanlılar tutuklandı
ABONE OL

Polise başvuran S.K, telefonda kendisini başkomiser olarak tanıttan ve kimliğinin bir olayda kullanıldığını söyleyerek üzerinde baskı kuran kişinin yönlendirmesiyle Burdur yolundaki bir araziye yaklaşık 20 milyon lira değerindeki para ve ziynet eşyası bıraktığını söyledi.

İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmayla kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli, Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda yakalandı.

Antalya'ya getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! Bebeğin darp edildiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.