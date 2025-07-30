''Polisim'' yalanıyla 5 milyonluk vurgun!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Temmuz 2025 tarihinde saat 21.00 sıralarında Kartal Cevizli Mahallesi Üsküdar Caddesinde gerçekleştirilen rutin asayiş uygulamaları esnasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada; arka koltukta bulunan poşetin içerisinde yüklü miktarda para ve ziynet eşyası bulundu. Poşetin kendisine ait olduğunu söyleyen yolcu M.B.T.'nin şüpheli ve heyecanlı tavırları polislerin dikkatini çekti. Bunun üzerine poşet ile birlikte araç sürücüsü U.K. ve yolcu M.B.T. muhafaza altına alındı.

Yürütülen saha araştırmalarında; şüpheli M.B.T.'nin Orhantepe Mahallesi Çınar Caddesinde ikamet eden H.O. (63) isimli kadın şahsı telefonla arayarak polis olduğunu söylediği, evinde bulunan ziynet ve nakit parayı poşete koyup gelen kişiye teslim etmesini istediği öğrenildi. Adrese gelen M.B.T.'nin poşeti mağdur şahıstan alarak dolandırdığı, araç sürücüsünün de olaya dahil olduğu belirlendi. Her iki şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilenlerle ilgili yapılan sayımda; 137 adet Cumhuriyet altını, 2 adet burma bilezik, 1 adet beşi bir yerde altın ve zinciri, 1 adet Reşat altın, 1 adet yarım altın ve zinciri, 173,1 gram ons ibareli altın, bin 92 adet 200 TL banknot, 17 adet 100 Amerikan doları, 3 adet 100 TL, 3 adet 50 TL, 2 adet 10 TL para ve ziynet eşyası olduğu belirlendi. Yaklaşık 5 milyon değerindeki altın ve paralar sahibine teslim edildi.

Yakalanan M.B.T. ve U.K. isimli şüpheli şahıslar ise, emniyetteki işlemlerinin ardından "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edildi.