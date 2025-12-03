İSTANBUL 16°C / 7°C
Güncel

''Polisim'' yalanıyla 85 bin avroluk vurgun... Parayı sakladığı yer pes dedirtti

Mersin'de kendini polis olarak tanıtarak bir vatandaşı 85 bin avro dolandıran zanlılar, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. Adreste yapılan aramalarda mağdura ait avrolar bulunarak teslim edildi. Öte yandan zanlıların parayı sakladığı yer ise pes dedirtti.

3 Aralık 2025 Çarşamba 09:41
''Polisim'' yalanıyla 85 bin avroluk vurgun... Parayı sakladığı yer pes dedirtti
Mersin'de 'polis' yalanıyla bir vatandaşı 85 bin euro dolandıran zanlılar, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. Şüphelilerin dövizi evlerindeki derin dondurucuda sakladıkları ortaya çıktı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir vatandaşın yaklaşık bir ay boyunca kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce aranarak kandırıldığı yönündeki ihbarı üzerine harekete geçti. Dolandırıcıların adının sözde bir suça karıştığını söyleyerek yönlendirmeleri sonucu mağdurun dairesini 4 milyon 200 bin TL'ye sattığı, parayı dövize çevirip 85 bin euro olarak zanlılara teslim ettiği belirlendi.

Bunun üzerine polis ekipleri, mağdurun parayı teslim ettiği bölgedeki KGYS ve iş yeri güvenlik kameralarını titizlikle inceleyerek şüphelilerin izine ulaştı. Yapılan çalışmada olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen O.T. ve S.P. kısa sürede yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, mağdura ait 85 bin euronun derin dondurucu içerisinde poşete sarılı halde saklandığı tespit edildi. Ele geçirilen para sahibine teslim edilirken gözaltına alınan O.T. ve S.P., sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

