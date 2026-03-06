İSTANBUL 14°C / 5°C
  • Güncel
Güncel

''Polisim'' yalanıyla dolandırıcılık yapan zanlılar tutuklandı

Kırşehir merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

6 Mart 2026 Cuma 17:08
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekiplerince Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kendilerini polis ve kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerin yaptığı çalışmalarla tespit edilen şüphelilere yönelik Kırşehir, Ankara ve Düzce'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda M.K, B.Ö. ve A.C.E, gözaltına alındı.

Adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

