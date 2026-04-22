''Polisim'' yalanıyla milyonluk vurgun: JASAT'tan kaçamadılar

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, kendilerini komiser olarak tanıttıkları kişiyi 1 milyon lira dolandıran 2 zanlı tutuklandı.

AA22 Nisan 2026 Çarşamba 12:25 - Güncelleme:
Alınan bilgiye göre, mağdur İ.İ, kendisini komiser olarak tanıtan kişiler tarafından altın ve nakit para olmak üzere 1 milyon lirasının alındığını belirterek, jandarmaya şikayette bulundu.

Vatandaşın şikayeti üzerine Koyulhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) çalışma başlatıldı.

Ekipler, şüphelilerin kiralık araçla Şanlıurfa'dan ilçeye geldiğini ve aynı gün tekrar döndüklerini belirledi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas'a getirilen zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

