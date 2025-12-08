İSTANBUL 10°C / 7°C
8 Aralık 2025 Pazartesi
  • Polisimizi şehit eden katilin sicili kabarık çıktı
Güncel

Polisimizi şehit eden katilin sicili kabarık çıktı

Çekmeköy'de polis memuru Emre Albayrak'ın şehit edildiği uyuşturucu operasyonunda şüphelilerden Ramazan Açik (35) etkisiz hale getirilirken, C.A. (58) ve Ç.A. (27) yakalandı. Albayrak'ı şehit eden Açik'in ve gözaltına alınan şüphelilerin çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.

8 Aralık 2025 Pazartesi 14:45
Polisimizi şehit eden katilin sicili kabarık çıktı
Olay, Çekmeköy ilçesi Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki bir binada sabah saatlerinde meydana geldi. Binada 'ateşli silah bulundurulduğu ve uyuşturucu ticareti yapıldığı' ihbarı üzerine 2, 4 ve 6 numaralı dairelerde arama kararı alındı.

POLİS MEMURUMUZ ŞEHİT OLDU

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Baskın sırasında evde bulunan Ramazan Açik'in polis ekiplerine ateş açması sonucu çıkan çatışmada Özel Harekat polisi Emre Albayrak ağır yaralandı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Ağır yaralı olarak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Albayrak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Operasyonda şüpheli R.A. etkisiz hale getirilirken, Ç.A. ve C.A. gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerden C.A.'nın 'Kasten yaralama', Ç.A.'nın ise 'Tehdit, hakaret', 'Kasten Yaralama', 'Görevli memura direnme', 'Uyuşturucu imalatı ve ticareti', 'kötü muamele' ve 'Çocuk kaçırma' suçlarından çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Etkisiz hale getirilen Ramazan Açik'in ise 'Kasten yaralama', 'Tehdit, hakaret', 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'Bilişim yoluyla hırsızlık', 'Kötü muamele' gibi suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında açılan ateş sonucu şehit olan Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memurumuz Emre Albayrak'a Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Polislerimize ateş açan şüphelilerden biri etkisiz hale getirilmiş, iki şüpheli gözaltına alınmıştır. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verdi.

