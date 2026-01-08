Olay, 6 Ocak günü Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi'nde yaşandı.

Ailesiyle birlikte yaşadığı konteynerde 17 yaşındaki Eylül M. baş kısmından yaralı halde bulundu. Hayati tehlikesi bulunan Eylül, hastanede tedavi altına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin yoğun çalışmalarıyla Eylül'ü vuranın ablası E.M. olduğu ortaya çıktı. Ayrıca şahsa silah temin edenlerin ise S.Y., D.S. ile M.Ç. oldukları tespit edildi. Olay yerine yaklaşık 200 metre uzaklıkta tavuk kümesinde olayda kullanıldığı değerlendirilen; 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 1 adet 7.65 mm fişek ele geçirildi.

Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise; 1 adet AK-47 Kalaşnikof marka tüfek, 1 şarjör 100 adet fişek, 123.37 gram esrar maddesi, 3 adet tabanca, tabancaya ait şarjörler, 91 adet fişek, 4 adet av tüfeği, 269 adet av tüfeği kartuşu, 3 adet bıçak, 111 bin TL para ve 300 Amerikan doları, 1 adet esrar öğütücü aparat, 1 adet hassas terazi, tüfek dürbünleri ve aparatlar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.