Güncel

Polisin ''dur'' ihtarına uymadı: Kovalamaca yüz binlerce lira cezaya mal oldu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucunda yakalanan alkollü sürücüye, farklı maddelerden toplam 340 bin lira ceza uygulandı.

AA3 Mart 2026 Salı 12:39 - Güncelleme:
İlçeye bağlı Emek Mahallesi Tarih Bulvarı'nda yapılan trafik denetiminde polisin "dur" ihtarına uymayan 26 ND 743 plakalı otomobil, kaçmaya başladı.

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri tarafından kovalamaca sonucunda Oktay Rıfat Caddesi'nde durdurulan aracın sürücüsü T.Ş'ynin (22) yapılan kontrolünde 1,54 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerine mukavemet gösteren sürücü T.Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan yakını S.Ş. (52), etkisiz hale getirildi.

340 BİN LİRA CEZA UYGULANDI

Araç sürücüsüne, "polisin 'dur' ikazına uymamak", "alkollü araç kullanmak" ve "hızlı şerit değiştirmek" suçların toplam 340 bin lira ceza uygulandı.

Trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle hakkında adli işlem başlatılan sürücünün ehliyetine 10 ay el konulurken, aracı otoparka çekildi.

