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Polisin ''dur'' ihtarına uymayan araçtaki 2 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de polisin 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari araç kovalamaca sonucu durduruldu, 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde sürücünün 1,15 promil alkollü olduğu tespit edildi.

AA6 Ocak 2024 Cumartesi 00:38 - Güncelleme:
Polisin ''dur'' ihtarına uymayan araçtaki 2 şüpheli yakalandı
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Anadolu Otoyolu Kartepe gişelerinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir hafif ticari aracı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan aracın sürücüsü kaçmaya çalıştı.

Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından Y.U. yönetimindeki 34 AK 2205 plakalı hafif ticari araç, İzmit ilçesi Tepeköy Mahallesi Marmara Caddesi'nde kendisini takip eden ekip aracına çarptı.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi.

Polis, araç sürücüsü Y.U. ile yanındaki H.A'yı gözaltına aldı.

Yapılan kontrollerde sürücü Y.U'nun 1,15 promil alkollü olduğu tespit edildi.

  • Kocaeli polisi
  • hafif ticari araç
  • durdurma operasyonu

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