İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2025 Salı / 22 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8274
  • EURO
    48,5125
  • ALTIN
    5594.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Polisin ihtarına uymadı! Bakırköy'de hareketli anlar
Güncel

Polisin ihtarına uymadı! Bakırköy'de hareketli anlar

Bakırköy'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu silahla vurularak yakalandı.

AA14 Ekim 2025 Salı 07:04 - Güncelleme:
Polisin ihtarına uymadı! Bakırköy'de hareketli anlar
ABONE OL

Bakırköy Sahil Yolu'nda denetim yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir araca "dur" ihtarında bulundu.

Araç sürücüsü, ihtara uymayarak polise bıçak gösterdikten sonra kaçmaya başladı.

Bunun üzerine polis ekipleri ile şüpheli arasında kovalamaca yaşandı.

Sahil yolu boyunca devam eden takip sırasında şüpheli, kullandığı araçla polis ekiplerinin araçlarına çarparak zarar verdi.

Kovalamacanın ardından polis, Kennedy Caddesi'ni trafiğe kapatarak önlem aldı ve şüphelinin aracının geçiş güzergahına kapan attı.

Aracıyla hala kaçmaya çalışan şüpheliye, polis ekipleri tarafından uyarı ateşi yapıldı.

Polis, buna rağmen kaçma girişimini sürdüren şüpheliyi hedef alarak ateş açtı.

Silahla vurulması sonucu yaralanan şüpheli, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kovalamaca nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.

Öte yandan, polisin yolu kapatarak şüpheliyi yakaladığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.