İstanbul'da polis memuru Hakan Telli'nin şehit edilmesinde kullanılan suç aleti silahın araştırılması sonucu suç örgütüne ulaşıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 43 sanık hakkında "İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

TURABİ ÇAMKIRAN'IN DA ARALARINDA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Türkiye'de yarışma programı ile tanınan Turabi Çamkıran'ında olduğu ortaya çıktı. Çamkıran'ın kız arkadaşı T.A.A.'ya, sanık M.Ş.'den ruhsatsız silah temin ettiği belirtildi.

"KIZIN EMANETİNİ UNUTMA"

İddianamede, polis ekipleri tarafından, sanık M.Ş.'nin el konulan dijital materyallerinde Turabi Çamkıran'ın 'TURBO TURBO' olarak kayıtlı olduğu ve Çamkıran'ın, kız arkadaşı T.A.A.'ya ruhsatsız silah temin ettiği belirlendi.

Ele geçirilen materyallerde, "Kral, ayın 15'i giderken emaneti sana bırakacağız ama sende dursun hep" dediği, M.Ş.'nin, "Emanet kolay" şeklinde cevap verdiği aktarıldı. 3 Aralık 2023 tarihinde Türkiye'ye geldiği belirlenen Çamkıran'ın, sanık M.Ş.'ye başka bir numaradan mesaj atarak "Gelinin numarasını kaydet kral, büyük ihtimal ondan yazarım" şeklinde yazdığı M.Ş.'nin de "Tamam kral yarın bu numaram açık olacak" ifadeleri yer aldı.

OTEL LOBİSİNDE TESLİM ALMAK İSTEDİ

Silah temin eden sanık M.Ş.'nin, Turabi Çamkıran'a "Şu senin zımbırtıyı nasıl ulaştırayım, sana zımbırtıyı getireyim mi" dediği Çamkıran'ın ise, "Tamam adamın dibi. Emanetle lobiye girme arama var. Ben üstüme alırım. Beni aramıyorlar, şeflerini hırpaladım. Her gün adam mı aranır lan diye" şeklinde cevap verdiği belirtildi.

Çamkıran'ın kız arkadaşı T.A.A.'ya ruhsatsız tabanca temin ettiğinin tespit edildiği kaydedildi.