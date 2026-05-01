  Polisin uyarılarına rağmen dağılmadılar! İstanbul'da 350 gözaltı
Güncel

Polisin uyarılarına rağmen dağılmadılar! İstanbul'da 350 gözaltı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izinsiz gösteri yapan 350 kişi gözaltına alındı.

IHA1 Mayıs 2026 Cuma 10:27 - Güncelleme:
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Beşiktaş'ta toplanan bir grup, Taksim'e yürümek istedi. Polis ekipleri, gruba dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Dağılmayarak çeşitli sloganlar atan göstericiler, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan grup, polis minibüsüne bindirildi.

MECİDİYEKÖY'DE İZİNSİZ YÜRÜYÜŞE POLİSTEN MÜDAHALE

İstanbul Mecidiyeköy'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Bazı kişiler gözaltına alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Mecidiyeköy'de toplanan bir grup, izinsiz yürüyüş yapmak istedi. Polis, gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etti. Çeşitli sloganlar atan gruptaki bazı kişiler, polis tarafından gözaltına alındı.

  • Beşiktaş 1 Mayıs
  • İstanbul gözaltı
  • Taksim protestosu

