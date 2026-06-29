'Polisiz, savcıyız' diyerek 72 milyonluk serveti gasp ettiler... 5 şüpheli yakalandı

İstanbul'da, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 83 yaşındaki kişinin 72 milyon lira değerindeki 1758 cumhuriyet altınını alarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emekli Dinçer Kazancı (83) 16 Nisan'da, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin yönlendirmesiyle, evinde bulunan 72 milyon lira değerindeki 1758 cumhuriyet altınını bir şüpheliye elden teslim ettiğini ve dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ile yapılan koordineli çalışmalar neticesinde, Mehmet U, Hasan T, İsmail A, Fethi K, Selahattin A, Hakan U. ve Ahmet K'nin olayın şüphelileri olduğu belirlendi.

İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Ekiplerin 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.