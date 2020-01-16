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  • Vatandaşları 269 bin 500 TL dolandıran sahte polisler Kocaeli’de yakalandı
Güncel

Vatandaşları 269 bin 500 TL dolandıran sahte polisler Kocaeli’de yakalandı

Bursa’da kendilerini polis olarak tanıtarak vatandaşları 269 bin 500 tl dolandırdığı iddia edilen 3 şüpheli, Kocaeli’de yakalandı. Adliyeye sek edilen şüpheliler tutuklandı.

IHA16.01.2020  16:23 - Güncelleme: 16.01.2020  16:23

Olay 4 Ocak günü Bursa’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre R.K. adlı şahsı arayarak kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar, R.K.’dan verdikleri hesaba para yatırmasını istedi. Verilen hesaba 269 bin 500 TL yatıran şahıs durumdan şüphelenince daha sonra polis ekiplerine giderek şikayetçi oldu. İhbar sonrasında inceleme başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipler, şüphelilerin Kocaeli’de olduklarını belirledi. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, olayları gerçekleştirdiği tespit edilen L.E., İ.T. ve R.Y. adlı 3 şahsı gözaltına aldı.

Kocaeli Emniyetine götürülen şahıslar işlemleri sonrasında sevk edildikleri Kocaeli Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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