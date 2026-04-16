Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 3 sokak boyunca polisle çatışan şahıs, okul önünde vurularak etkisiz hale getirildi. Aksiyon filmlerini aratmayan çatışma anı ve şahsın etkisiz hale getirilmesi saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

IHA16 Nisan 2026 Perşembe 08:33
Hızırtepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı polisle 3 sokak boyunca çatışan şahıs, okul önünde vurularak etkisiz hale getirildi. Çatışmanın yaşandığı sokaklarda Polis Özel Harekat ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Etkisiz hale getirilen şahıs ambulans ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Meydana gelen çatışmada, bölgede bulunan bazı araç ve evlere kurşun isabet etti.

Aksiyon filmlerini aratmayan çatışma anı ve şahsın etkisiz hale getirilmesi saniye saniye cep telefonuna kaydedildi.

FİLM GİBİ ÇATIŞMA ANLARINI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Çatışma anını evinin balkonundan cep telefonundan kayıt altına alan Melih Mısır, "Biz evimizdeydik, polisler mahalleyi çevreledi ve biz ne olduğunu anlamadık. Sonrasında balkondayken içeri girmemizi söylediler ardından da silah seslerini duyduk. Biri vuruldu ve şu anda da olay yeri ekipleri bölgeyi inceliyor. Benim evimin balkonuna yüksek ihtimalle mermi geldi sebebi ise balkonumda zedelenme var. Çatışma, yukarıda bulunan sokakta başladı ve ilerleyerek devam ettikten sonra bitti. Tek kişiydi, nereye ateş ettiğini görmedim ama rastgele ateş ediyordu bunun sebebi ise kurşunlar arabalara ve evlere gelmiş" dedi.

