Polisler bazanın altında saklanırken enseledi!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde geçtiğimiz günlerde cinayet işlendi.

Saat 22.30 sıralarında M.Ş., kardeşi D.Ş. ile 4 çocuk babası olan amcası Sertif Şaşı'nın evine gitti.

Pazarda balık satan ve amcası ile 'müşteri kapma' tartışması yaşayan M.Ş., belindeki tabancayı çıkarıp, peş peşe ateşledi.

AMCA ÖLDÜ OĞLU YARALANDI

Sertif Şaşı ile oğlu Erkan Şaşı, kurşunların hedefi oldu. Yaralanan baba-oğul ambulansla, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sertif Şaşı, hastanede hayatını kaybetti. Erkan Şaşı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

SAKLANDIĞI EV TESPİT EDİLDİ

Polis, kaçan M.Ş. ile kardeşi D.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma da 60 kamera kaydı ve yaklaşık 500 saatlik yapılan inceleme sonucunda şüphelinin, Torbalı ilçesinde bir köyde saklandığı tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONDA BAZANIN İÇİNDE BULUNDU

Dün yapılan eş zamanlı operasyonla M.Ş. yakalandı. M.Ş.'nin, saklandığı evde bazanın içerisinde yakalandığı öğrenildi.

Aynı gün yakalanan D.Ş. ise işlemleri sonrası serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şüpheli M.Ş., bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.