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  • Polisler bebeği sevme bahanesiyle kontrol etti! Hepsi bebek arabasından çıktı
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Polisler bebeği sevme bahanesiyle kontrol etti! Hepsi bebek arabasından çıktı

İstanbul Havalimanı'nda Dubai'den gelen İsrail uyruklu iki kişi, bebek arabasına gizlediği 73 kilo külçe altını Türkiye'ye sokmak isterken polisin dikkati sonucu yakalandı. Polisler şüphelendikleri yolcunun bebeğini sevme bahanesiyle bebek arabasını kontrol etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

IHA14 Mayıs 2024 Salı 13:03 - Güncelleme:
Polisler bebeği sevme bahanesiyle kontrol etti! Hepsi bebek arabasından çıktı
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İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, 21 Nisan tarihinde Dubai'den gelen M.Q. ve A.K.'yı yakın takibe aldı. İsrail uyruklu yolcuların uçaktan inişi ve gümrükten alandan çıkışları güvenlik kameraları yardımıyla saniye saniye takip edildi. Dış Hatlar Genel Yolcu kapısından çıkan İsrail uyruklu yolcular polis ekipleri tarafından durduruldu. Yolcular üst aramaları için x-ray alanına götürüldü.

POLİSLER BEBEĞİ SEVME BAHANESİYLE BEBEK ARABASINI KONTROL ETTİ

X-ray kontrolünde sinyal alan polis ekipleri bebek arabasında bulunan çocuğu severken, ayağıyla da arabanın altını kontrol etti. Kontrol esnasında bebek arabasının altına gizlenmiş çanta olduğunu belirlendi. Arabanın altındaki çantaları açan polis, Türkiye'ye kaçak yolla sokulmak istenilen her biri 1 kilo ağırlığında olan 73 adet külçe altın tespit etti. Altınlara polis tarafından el konulurken, M.Q ve A.K. polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden A.K. hakkında sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer yolcu M.Q. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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