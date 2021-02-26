Polislerden 'değnekçi' operasyonu

DHA 26 Şubat 2021 Cuma 10:13 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 10:13

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi Kozan Caddesi'nde korsan otoparkçılık yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, söz konusu adrese sivil olarak giderek, sivil görünümlü ekip aracını park etmek istedi. Bu sırada polisin yanına gelen kişi, 5 TL park ücreti istedi. Polis de ücret isteyen A.A.'ya 10 TL verip, aracı park etti. A.A. ise 'değnekçilik' yaptığı öne sürülen arkadaşına ücreti verip, para üstü olarak polislere 5 TL verdi. Bu anlar, polisler tarafından kamerayla görüntülendi.

Polisin telsiz anonsu üzerine bölgeye resmi ekipler sevk edildi. A.A. ile değnekçilik yapan ve ismi açıklanmayan kişi, polislere, aralarında para alışverişi olmadığını öne sürüp, birbirlerini tanımadıklarını iddia etti. Polis, şüphelilere, Karayolları Trafik Kanunu'nun 79'uncu maddesine göre yaptıklarının yasal olmadığını söyledi. Polis merkezine götürülen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.