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Polisleri taşıyan midibüs devrildi: 1 şehit

Mersin'in Tarsus ilçesinde, polisleri taşıyan midibüs şarampole devrildi. Bir polis şehit oldu, 4 polis de yaralandı.

AA28 Kasım 2020 Cumartesi 08:55 - Güncelleme: 28 Kasım 2020 Cumartesi 08:55
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Tarsus Cezaevi Kurumları Kampüsüne hükümlü bırakan polis ekibinin 33 BVY 70 plakalı midibüsü, dönüş yolunda Alifaki Mahallesi'nde kontrolden çıktı.

Şarampole devrilen araçtaki 5 polis, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tarsus Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralılardan Ömer Faruk Tekağaç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, yaralı polisleri tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

Tekağaç, bugün Mersin Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğündeki törenin ardından Anamur ilçesinde defnedilecek.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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