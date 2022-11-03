Polislik başvuruları ne zaman? 2022 KPSS önlisans polislik taban puanı kaç?

2022 KPSS önlisans polislik taban puanları, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. Polis alımlarında 4 yıllık üniversiteleri bitirenler ve 2 yıllık bölümlerden mezun olan adaylar P3 puan türü ile Polislik başvurusunda bulunabilir. Peki Polislik başvuruları ne zaman? 2022 KPSS önlisans polislik puanı kaç? İşte taban puanlar...

POLİSLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

29. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi alımlarına ilişkin başvuru tarihlerinin yeni yıl ile birlikte belli olması bekleniyor.

Polislik başvurusunda bulunacak üniversite mezunları, POMEM başvuru tarihleri ve boş kontenjanların açıklanmasıyla birlikte başvuruda bulunabilecekler.

POLİSLİK TABAN PUANLARI BELLİ Mİ?

Polislik KPSS lisans başvurusu için baraj puanı 60, önlisans için ise 65 olarak belirlendi. Polis olmak isteyen önlisans mezunu adayların KPSS'den en az 65 almaları gerekiyor.

Önlisans puanıyla polisliğe başvuru yapmak isteyen adaylar, KPSS P3 puan türüne bakmalıdır. Polis alımlarında 4 yıllık üniversiteleri bitirenler ve 2 yıllık bölümlerden mezun olan adaylar P3 puan türü ile Polislik başvurusunda bulunabilir.

KPSS ÖNLİSANS POLİSLİK BARAJI KAÇ?

KPSS önlisans puanı ile polislik başvurusu için adayların en az 65 puan almaları gerekiyor. KPSS P3 puanı hesaplanırken Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür. KPSS P93 puanı hesaplanırken Genel Yetenek ve Genel Kültür aynı oranda %50 etkilidir.