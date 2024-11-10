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Polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 62 bin 604 lira ceza verildi

Çorum'da polis ekiplerinden kaçan ehliyetsiz sürücüye 62 bin 604 lira para cezası uygulandı.

AA10 Kasım 2024 Pazar 10:06 - Güncelleme:
Polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 62 bin 604 lira ceza verildi
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Buharaevler Mahallesi'nde bir benzin istasyonunda İ.A.K. (16), polis ekiplerinin kendisine doğru geldiğini fark edince 34 HBG 377 plakalı otomobile binerek benzinlikten uzaklaştı.

Yunus ekiplerinin takibe aldığı sürücü bir süre kaçtıktan sonra aracını Buharaevler Mahallesi Bayat Gediği 26. Sokak'ta bırakıp yaya olarak kaçmaya devam etti.

Plaka sorgusundan ulaşılan araç sahibi, otomobili 16 yaşındaki oğlunun izinsiz aldığını ve ehliyeti olmadığı için kaçtığını belirtti.

Bir süre sonra polis ekiplerinin yanına gelen ehliyetsiz sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, ters yöne girmek, şerit ihlali, emniyet kemeri ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 62 bin 604 lira ceza uygulandı.

Otomobil trafikten men edilerek otoparka çekildi.

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