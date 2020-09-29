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Güncel

Polisten kaçan şüpheli evin duvarına çarptı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinden kaçan sürücü, aracıyla bir evin duvarına çarpınca yakalandı.

29 Eylül 2020 Salı 16:51 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 16:52
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Güneşli Mahallesi Dulkadiroğlu Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, tehlikeli araç kullandığı gerekçesiyle Muhammet T'ye (22) "dur" ihtarında bulundu.

Polisin ihtarına uymayan ve yaklaşık 15 kilometre kaçan Muhammet T, kırsal Çatova Mahallesi'nde jandarmanın da desteğiyle sıkıştırıldı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine aracıyla kullanılmayan bir evin duvarına çarpan sürücü gözaltına alındı.

Muhammet T. hakkında "ehliyetsiz ve tehlikeli araç kullanmak", "drift yapmak", "tehlikeli şerit değiştirmek" ve "ışık ihlali"nden işlem yapıldı.

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