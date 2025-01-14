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Polisten kaçarken 1. kattan atladı: Hayatını kaybetti

Küçükçekmece'de polis ekiplerini görünce kaçarken 1. kattaki dairenin penceresinden atlayan yabancı uyruklu kişi, demir korkuluğun göğsüne saplanması sonucu yaşamını yitirdi.

AA14 Ocak 2025 Salı 07:53 - Güncelleme:
Polisten kaçarken 1. kattan atladı: Hayatını kaybetti
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Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde Mısır uyruklu oldukları öğrenilen bir grup, yürüdükleri sırada bölgeden geçen polis aracını görünce bilinmeyen bir nedenle kaçmaya başladı.

Aynı mahalledeki 1. Sarmaşık Sokak'ta ikamet ettikleri daireye giren gruptan 5 kişi, polis ekiplerinin binaya girdiğini görünce pencereden aşağıya atladı.

Bu sırada bahçedeki giriş kapısının üzerinde bulunan demir korkuluğun üzerine düşen A.Z.Y.Z.İ. (19) kendi imkanıyla kurtulup bir süre yürüdükten sonra yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

A.Z.Y.Z.İ'nin cenazesi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, gruptaki 8 kişi gözaltına alındı.

İfadeleri alınmak üzere karakola götürülen 8 kişinin oturma izinlerinin bulunduğu anlaşıldı.

Mahalle sakini Selçuk Yılmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, polis ekiplerinin olayla hiçbir alakası olmadığını belirterek, gençlerin polisten korktukları için 1. kattan aşağıya atladıklarını ve o sırada bir kişinin demir korkuluklara düştüğünü söyledi.

Öte yandan yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde gruptaki kişilerin kaçması ve A.Z.Y.Z.İ'nin yere yığıldığı anlar yer alıyor.

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