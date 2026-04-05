  • Polisten kaçmak pahalıya patladı: Alkollü sürücüye milyonluk ceza
Güncel

Polisten kaçmak pahalıya patladı: Alkollü sürücüye milyonluk ceza

Kırıkkale'de polisten kaçan ve ekiplere mukavemette bulunan alkollü sürücü ile araç sahibine 1 milyon 292 bin lira ceza uygulandı.

AA5 Nisan 2026 Pazar 17:42
Polisten kaçmak pahalıya patladı: Alkollü sürücüye milyonluk ceza
Ö.K'nin kullandığı 71 AEK 480 plakalı aracı Etiler Kavşağı civarında alkol şüphesiyle durduran ekipler, trafik ekibi talep ettikleri esnada sürücü araçla olay yerinden kaçtı.

Daha sonra irtibata geçilip Orgeneral Arif Çetin Caddesi'ne yapılan alkol ölçümünde 1,41 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, tehdit ve hakaret içerikli söylemlerde bulunarak görevlilere direndi.

Ekip otosuna alınacağı esnada da taşkınlık çıkaran sürücü gözaltına alındı.

Sürücü Ö.K. ile araç sahibine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 1 milyon 292 bin lira ceza kesen ekipler, aracı da 60 gün süreyle otoparka çekti.

