Polisten sıkı denetim: ''Okul Taşıtı'' yazısı olmayan servis aracına ceza yağdı

Bilecik'in Vezirhan beldesindeki Vezirhan İlkokulu önünde okul servis araçlarına yönelik İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde bir okul servis aracında 'Okul Taşıtı' yazısının bulunmadığı tespit edildi. Bunun üzerine araca 2 bin 719 TL idari para cezası uygulandı.

Jandarma ekiplerince okul servis araçlarına yönelik denetimlerin öğrencilerin güvenli taşınması amacıyla aralıksız sürdürüleceği bildirildi.