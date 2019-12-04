İngiltere'ye kötü haber! Milyarlarca dolar zarar

Polonya 100 ton altınını İngiltere'den geri aldı
Polonya, İngiltere'de bulunan 5 milyar dolar değerindeki 100 ton altınını Londra'dan geri getirdi. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerden kaçırılan altınlar İngiltere, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmıştı.
- TRT Haber
Polonya, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi işgalinden kaçırılıp Londra'ya götürülen 100 ton ağırlığındaki altını geri aldı.
Altınlar, gizli bir operasyonla Polonya'ya transfer edildi.
100 ton altın kasalara dolduruldu. Londra'da adı açıklanmayan bir havaalanında uçağa yüklendi. Ardından yüksek güvenlik önlemleri altında Polonya'ya getirildi.
Altınların, Polonya Merkez Bankası'na depolandığı açıklandı.
Altınların geri getirilmesi onuruna özel demir para bastırılacağı da belirtildi.
Polonya, 2'inci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin işgaline karşı altın rezervini İngiltere, ABD ve Kanada'ya transfer etmişti.
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