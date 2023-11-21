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Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Savaş bittikten sonra Ukrayna NATO'ya kabul edilmeli

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Finlandiyalı mevkidaşı Sauli Niinisto ile bir araya gelerek bölgesel güvenlik ve Ukrayna'ya destek konularını görüştü. Duda, Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda da Kiev'i desteklemeye devam ettiklerine dikkati çekerek 'Savaş bittikten sonra Ukrayna NATO'ya kabul edilmeli.' şeklinde konuştu.

AA21 Kasım 2023 Salı 10:30 - Güncelleme:
Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Savaş bittikten sonra Ukrayna NATO'ya kabul edilmeli
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Polonya Radyosunun haberine göre, Duda, ülkeye dün resmi ziyarette bulunan Finlandiyalı mevkidaşı Niinisto'yu başkent Varşova'da ağırladı.

Toplantının ardından Duda ve Niinisto ortak basın toplantısında konuştu.

Duda, görüşmede, bölgesel güvenlik ve özellikle "Rusya'nın Finlandiya üzerindeki göç baskısı" üzerine odaklandıklarını ifade etti.

Finlandiya'ya "siyasi destek vermeye" hazır olduklarını dile getiren Duda, "Belarus makamları tarafından düzenlenen göç baskısına" karşı da Finlandiya'ya deneyimlerini aktarabileceklerini dile getirdi.

Duda, Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda da Kiev'i desteklemeye devam ettiklerine dikkati çekerek "Savaş bittikten sonra Ukrayna NATO'ya kabul edilmeli." şeklinde konuştu.

Siyasi görüşüne bakılmaksızın her Polonya hükümetinin Ukrayna'yı desteklemesi gerektiğini ifade eden Duda, bu yaklaşımın "Polonya'nın ve Avrupa'nın çıkarına olduğunu" belirtti.

Finlandiya, 16 Kasım'da düzensiz göçmenleri sınır bölgesine getirdiği gerekçesiyle Rusya ile 4 sınır kapısını kapatacağını duyurmuştu. Söz konusu kararın 18 Şubat 2024'e kadar geçerli olacağı bildirilmişti. Bunun üzerine binlerce göçmen sınır bölgesinde beklemeye başlamıştı.

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