Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, resmi ziyaret için Ankara'ya geldi

Polonya'nın yeni Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, göreve başlamasının ardından Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya gelen Nawrocki, Esenboğa Havalimanı'nda üst düzey bir karşılama töreniyle ağırlandı.

NAWROCKI ESENBOĞA'DA BAKAN GÜLER TARAFINDAN KARŞILANDI

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya resmi ziyarette bulundu.

Konuk Cumhurbaşkanı Nawrocki, Esenboğa Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.