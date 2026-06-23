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Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, resmi ziyaret için Ankara'ya geldi

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetine icabet ederek Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından karşılanan Nawrocki'nin ziyareti, iki ülke arasındaki diplomatik temaslar açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

AA23 Haziran 2026 Salı 00:32 - Güncelleme:
Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, resmi ziyaret için Ankara'ya geldi
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Polonya'nın yeni Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, göreve başlamasının ardından Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya gelen Nawrocki, Esenboğa Havalimanı'nda üst düzey bir karşılama töreniyle ağırlandı.

NAWROCKI ESENBOĞA'DA BAKAN GÜLER TARAFINDAN KARŞILANDI

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya resmi ziyarette bulundu.

Konuk Cumhurbaşkanı Nawrocki, Esenboğa Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

  • Karol Nawrocki
  • Polonya Türkiye ilişkileri
  • Ankara resmi ziyaret
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Yaşar Güler

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