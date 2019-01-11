Polonya istihbaratıdan Huawei ofisinde 'casusluk' araması Polonya İç Güvenlik Servisi, Huawei'in Polonya ofisinde yaptığı aramalarda biri Çinli biri Polonyalı iki kişiyi 'casusluk' yaptıkları gerekçesi ile gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan birinin Huawei çalışanı olduğu bildirildi.