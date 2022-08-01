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Polonya'dan Türkiye'ye tebrik!

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında yapılan tahıl koridoru anlaşması için tebriklerini iletti.

AA1 Ağustos 2022 Pazartesi 15:18 - Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu, Polonyalı mevkidaşı Rau ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Rau, Çavuşoğlu'na Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşıya ilişkin tebriklerini iletti. Görüşmede ayrıca ikili ilişkilerle uluslararası platformlardaki iş birliği ele alındı.

Milli Savunma Bakanlığı, bu sabah Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk geminin yola çıktığını açıklamıştı.

Anlaşma kapsamında Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü ilk geminin yarın İstanbul'da olacağı bildirilen açıklamada, "Razoni" isimli geminin Lübnan'ın Trablus Limanı'na gideceği kaydedilmişti.

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