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Polonyalı Büyükelçi'den ''Nice yıllara Türkiye'' mesajı

Polonya ve Litvanya arasında imzalanan 1791 Anayasası'nın yıl dönümü Ankara'da kutlandı. Türkiye ile ilişkilerinin Osmanlı İmparatorluğu döneminden bu yana çok önemli olduğunun altını çizen Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang, Türkiye'nin bugün bölgede 'güvenilir bir ortak' olduğunu söyledi. Büyükelçi Lang, bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olduğuna işaret ederek, yine Türkçe, 'Nice yıllara Türkiye.' ifadesini kullandı.

AA23 Mayıs 2023 Salı 16:05 - Güncelleme:
Polonyalı Büyükelçi'den ''Nice yıllara Türkiye'' mesajı
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Polonya ve Litvanya arasında "İki Ulus Cumhuriyetinin 3 Mayıs 1791 Anayasası"nın kabulünün 232. yıl dönümü Ankara'da kutlandı.

Polonya ve Litvanya'nın Ankara büyükelçilerinin ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Ankara'daki yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Yardımcısı Bozay, yaptığı konuşmada, Polonya, Litvanya ve Ukrayna'nın 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından Türkiye'ye verdiği desteği hiçbir zaman unutmayacaklarını kaydetti.

Bu 4 ülkenin demokrasi ve insan hakları anlamında örnek olduğunu vurgulayan Bozay, "Sizden bugünkü ricam, aramızdaki bu iş birliğini artırmak ve daha birçok anayasa gününü birlikte kutlamak." ifadesini kullandı.

- POLONYALI BÜYÜKELÇİ'DEN "NİCE YILLARA TÜRKİYE" MESAJI

Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang, yaptığı konuşmada, Türkiye'deki 6 Şubat depremlerini anımsatarak Türkçe "Geçmiş olsun Türkiye." dedi.

Türkiye ile ilişkilerinin Osmanlı İmparatorluğu döneminden bu yana çok önemli olduğunun altını çizen Lang, Türkiye'nin bugün bölgede "güvenilir bir ortak" olduğunu söyledi.

Büyükelçi Lang, bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olduğuna işaret ederek, yine Türkçe, "Nice yıllara Türkiye." ifadesini kullandı.

- "BU ANAYASA SADECE TARİHLE İLGİLİ DEĞİL AYNI ZAMANDA AVRUPA'NIN DEĞERLERİYLE DE İLGİLİYDİ"

Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, Anayasa Günü kutlama geleneğini Ankara'da sürdürmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Bu anayasa sadece tarihle ilgili değil aynı zamanda Avrupa'nın değerleriyle de ilgiliydi." dedi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar da savaş döneminde yanlarında bulunan tüm ülkelere teşekkür ederek, kimsenin Ukrayna'nın bu kadar uzun süre direnebileceğini beklemediğini ancak Ukrayna'nın kendisine verilen destekler sayesinde hala ayakta olduğunu vurguladı.

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