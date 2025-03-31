İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2025 Pazartesi / 1 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9308
  • EURO
    40,9463
  • ALTIN
    3804.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Polonya'ya ait yolcu uçağı Antalya'ya acil iniş yaptı
Güncel

Polonya'ya ait yolcu uçağı Antalya'ya acil iniş yaptı

Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, İsrail'den dönüş yapan Polonya'ya ait yolcu uçağının teknik arıza nedeniyle havalimanına acil iniş yaptığını, içindeki mürettebat ile 180 yolcunun iyi olduğunu söyledi.

AA31 Mart 2025 Pazartesi 17:06 - Güncelleme:
Polonya'ya ait yolcu uçağı Antalya'ya acil iniş yaptı
ABONE OL

Seyitoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'den dönüş yapan Polonya'ya ait yolcu uçağının, teknik arıza nedeniyle Antalya Havalimanı'na güvenli şekilde iniş yaptığını belirtti.

Mürettebat ile 180 yolcunun uçaktan transfer edilerek bekleme salonuna alındığını ifade eden Seyitoğlu, "Arızanın giderilmesi için teknik ekip istendi, onarımı yapıldıktan sonra yolcular Polonya'ya devam edecek. İniş yaparken sorun olmadı. Teknik arıza ihtimaline karşı sıkıntı yaşamamak için buraya iniş yaptı." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.