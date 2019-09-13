Pomakların renkli festivali ‘Pavli’ panayır palace

Kırklareli’nde 110 yıldır kurulan Pavli Panayırı’nı dört gözle bekleyen köylüler, panayır zamanı adeta ‘iç göç’ yaşıyor. Kentin en küçük ilçelerinden Pehlivanköy’de Ergene Nehri yanındaki büyük bir alana kurulan panayırda lunapark, açık hava lokantaları, seyyar satış alanları yer alıyor. Eğlenceli geçen dört günden geri kalmamak için çevre köyler de neredeyse panayır alanına taşınıyor.

80 YILDIR GELİRİM

Bayramlı, Övenler, Çerkezmüsellim, Mandıra, Tahal, Ağayeri, Kumköy gibi ilçeye yakın köylerde yaşayanlar, traktörlerinin römorklarına yükledikleri koltuk, kanepe ve yataklarla panayıra geliyor. Üstleri naylonla kapalı römorklar sıra sıra panayır alanına diziliyor ve panayır bitimine kadar 3 bin kişi burada konaklıyor. Panayırın kurulduğu alana 20 kilometre uzaklıktaki Çerkezmüsellim köyünün muhtarı Sezai Sezgin, 3 bin 200 nüfuslu köyün yarısından fazlasının panayıra yatılı gittiklerini söyledi. Sezgin, “Akdeniz’de Yörükler nasıl yaylada bazı şenlikler eğlenceler tertip ediyor bizde de o şekilde Pomakların bayramıdır adeta bu panayır” dedi. Panayıra 80 yıldır katıldığını ifade eden Remzi Kök de (85) çocukluğundan bu yana panayıra geldiğini söyledi.