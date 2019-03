POMEM 23. Dönem mülakat sonuçları açıklandı mı? 2019 POMEM sonuçları sorgulama ekranı

23.dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? Sayısı 15 bine çıkarılan binlerce polis adayı POMEM sözlü sonuçlarının duyurulmasın büyük bir heyecanla bekliyorlar. Sonuçları yakından takip eden adaylar son dakika gelişmelerinin an be an yakından takip ediyorlar. 23.dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları için geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz günlerde İçişler Bakanı Süleyman Soylu POMEM mülakat sonuçlarının birkaç gün içerisinde açıklanacağını belirtmişti fakat henüz net bir tarih açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sayfamızda yer alacaktır. İşte, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 23. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları sorgulama

23.DÖNEM POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

23.dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları için geri sayım sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada 23.dönem POMEM sözlü mülakat sonuçlarının birkaç gün içerisinde duyurulacağını söylemişti. Soylu'nun açıklamalarının üzerinden yaklaşık bir hafta geçti. Adayların sabırsızlığı artarken 23.dönem POMEM sözlü mülakat sonuçlarının bugün bile açıklanabileceği belirtiliyor. Plis Akademisi Başkanlığı'nın sözlü mülakat sonuçları ile ilgili değerlendirmelerde sona geldiği biliniyor. Adayları merakla beklediği sonuçlar en geç bu hafta sonuna kadar duyurulacak.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.

SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ

Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.

UYARI: Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların eksik, yanıltıcı, yalan beyan, sahte evrak veya sınav komisyonlarını yanlış bilgilendirme sonucunda sınavlara katılarak başarılı olan adayların sınavı asıl ve yedek olarak kazanmış olsalar bile, geçici-kesin kayıt işlemleri yapılmayacak, kesin kayıt ve okula kabulleri yapıldıktan sonra bu durumları ortaya çıkanların, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında ilişikleri kesilecektir. Adayın söz konusu işleme kasıtlı olarak sebebiyet verdiğinin tespit edilmesi durumunda aday hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

2019 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan 24. Dönem POMEM polis alımı başvuru koşullarını sizlerle paylaşıyoruz. Polis olma hayali kuran ve Polis meslek eğitim merkezlerinde öğrenci olabilmek isteyen adayların sağlamları gereken başvuru koşulları.

İşte O Koşullar;

Polis olmak isteyen adayların Türk Vatandaşı olması gerekiyor. Adayların sağlamaları gereken bir diğer koşul öğrenim şartı; Önlisans, lisans ya da YÖK tarafından kabul gören dengi bir yükseköğretim kurumundan mezun olmak, Diğer bir koşul ise KPSS şartı. Polis adaylarının KPSS lisans P3 üzerinden en az 60.00, ön lisans KPSS’den P93 puan türünden en az 70.00 puan almış olmaları isteniyor.

Bu şartların dışında talep edilen diğer koşullar ise şu şekilde;

18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak, düzeltilmiş yaşlarda düzeltmeden önceki yaş dikkate alınır, Kadınlar en az 162 cm, erkekler 167 cm boyunda olmak, BMI (vücut kitle indeksi) 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak, Silah taşıma ya da görev yapma önünde bir engel olmaması, Sağlık şartlarını sağlaması, Başvuru tarihi itibariyle herhangi bir siyasi partiye üye olunmaması, Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanılmaması, kullanımın bırakılması adına tedavi görülmemiş olunması, Erkek adayların askerlikle ilişkili olmaması.

Tüm bu şartlara ek olarak ayrıca adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunun olumlu olması isteniyor.

23. POMEM mülakat soru ve cevapları

İnternet kullanıyor musun?

Evet efendim, kendimi geliştirmek ve faydalı içerikler için kullanıyorum.

Kendinden bahseder misin?

Bu tarz kişisel soruları polis olmanızın uygun olacağı fikrine kanalize etmelisiniz. Misal; Efendim ben sabırlı, azimli ve çalışkan bir insanım. Görevimi ve sorumluluklarımı tamamen yerine getiririm. Bu özellikler polis memurlarında da olan ana hususlar olduğu için bu mesleğe talibim.

Neden polis olmak istiyorsun?

Efendim bu mesleğe donanım olarak hazırım. Sağlam bir meslek sahibi olmak ve kendime uygun bir işi yapmak fikriyle aranıza katılmak istiyorum. Hakkıyla bu mesleği yapacağıma inanıyorum. Sabırlı biri misin? Efendim burada olma nedenim, bu mesleğe kendimi uygun görmemdir. Sizler de beni uygun bulursanız, devletime bu meslek içinde hizmet etmek isterim efendim.

FETÖ hakkında bilgin var mı?

Efendim FETÖ bu milletin güvenini kullanıp ona hıyanet eden en büyük terör örgütlerinden biridir. Devletimizin mücadelesinde her türlü varlığımla yanındayım.

