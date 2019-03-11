POMEM 23. Dönem mülakat sonuçları açıklandı mı? 2019 POMEM sonuçları sorgulama ekranı
POMEM 23. dönem mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM 23. Dönem mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Binlerce polis adayı bu sorunun cevabını arıyor. Mülakat sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. POMEM 2019 sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sayfamızda görebilirsiniz. Sayısı 15 bine çıkarılan öğrenci adayları POMEM sözlü sonuçlarının ilan edilmesini heyecanla bekliyor. İşte, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 23. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları sorgulama...
23.dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? Sayısı 15 bine çıkarılan binlerce polis adayı POMEM sözlü sonuçlarının duyurulmasın büyük bir heyecanla bekliyorlar. Sonuçları yakından takip eden adaylar son dakika gelişmelerinin an be an yakından takip ediyorlar. 23.dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları için geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz günlerde İçişler Bakanı Süleyman Soylu POMEM mülakat sonuçlarının birkaç gün içerisinde açıklanacağını belirtmişti fakat henüz net bir tarih açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sayfamızda yer alacaktır. İşte, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 23. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları sorgulama
23.DÖNEM POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
23.dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları için geri sayım sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada 23.dönem POMEM sözlü mülakat sonuçlarının birkaç gün içerisinde duyurulacağını söylemişti. Soylu'nun açıklamalarının üzerinden yaklaşık bir hafta geçti. Adayların sabırsızlığı artarken 23.dönem POMEM sözlü mülakat sonuçlarının bugün bile açıklanabileceği belirtiliyor. Plis Akademisi Başkanlığı'nın sözlü mülakat sonuçları ile ilgili değerlendirmelerde sona geldiği biliniyor. Adayları merakla beklediği sonuçlar en geç bu hafta sonuna kadar duyurulacak.
MÜLAKAT SINUÇLARI SORGULAMA EKRANI
POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.
SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ
Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.
Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.
UYARI: Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.
Adayların eksik, yanıltıcı, yalan beyan, sahte evrak veya sınav komisyonlarını yanlış bilgilendirme sonucunda sınavlara katılarak başarılı olan adayların sınavı asıl ve yedek olarak kazanmış olsalar bile, geçici-kesin kayıt işlemleri yapılmayacak, kesin kayıt ve okula kabulleri yapıldıktan sonra bu durumları ortaya çıkanların, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında ilişikleri kesilecektir. Adayın söz konusu işleme kasıtlı olarak sebebiyet verdiğinin tespit edilmesi durumunda aday hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır.
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