POMEM 33. dönem başvuruları başladı mı? POMEM 33. dönem başvuruları ne zaman başlayacak?

POMEM, düzenlediği alımlarla polis teşkilatına yeni personel kazandırıyor. Geçtiğimiz yıl düzenlenen 32. dönem başvuruları, 21 Kasım 2024'te başlamış ve süreç e-Devlet üzerinden yürütülmüştü. Bu yıl düzenlenecek 33. dönem başvuruları için ise gözler Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek duyuruya çevrildi. Peki, POMEM 33. dönem başvuruları başladı mı?

POMEM 33. DÖNEM BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

POMEM 33. dönem başvuruları henüz başlamadı. Adaylar başvuruların başlayacağı tarihi oldukça merak ediyor. Peki, POMEM 33. dönem başvuruları ne zaman başlayacak?

POMEM 33. DÖNEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Polis Akademisi, 33. dönem POMEM alımlarıyla ilgili henüz resmi bir tarih açıklamadı. Polis Akademisi, alımların başlayacağı tarihi paylaştığında detaylar haberimiz içerisinde yer alacaktır.