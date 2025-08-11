İSTANBUL 32°C / 22°C
Güncel

POMEM 33. dönem başvuruları başladı mı? POMEM 33. dönem başvuruları ne zaman başlayacak?

Polis olmak isteyen binlerce aday, Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin (POMEM) 33. dönem alımlarını merakla bekliyor. Adaylar konuyla ilgili merak ettikleri soruları internette araştırmaya devam ediyor. Peki, POMEM 33. dönem başvuruları başladı mı? POMEM 33. dönem başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, detaylar…

11 Ağustos 2025 Pazartesi 15:21
POMEM 33. dönem başvuruları başladı mı? POMEM 33. dönem başvuruları ne zaman başlayacak?
POMEM, düzenlediği alımlarla polis teşkilatına yeni personel kazandırıyor. Geçtiğimiz yıl düzenlenen 32. dönem başvuruları, 21 Kasım 2024'te başlamış ve süreç e-Devlet üzerinden yürütülmüştü. Bu yıl düzenlenecek 33. dönem başvuruları için ise gözler Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek duyuruya çevrildi. Peki, POMEM 33. dönem başvuruları başladı mı?

POMEM 33. DÖNEM BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

POMEM 33. dönem başvuruları henüz başlamadı. Adaylar başvuruların başlayacağı tarihi oldukça merak ediyor. Peki, POMEM 33. dönem başvuruları ne zaman başlayacak?

POMEM 33. DÖNEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Polis Akademisi, 33. dönem POMEM alımlarıyla ilgili henüz resmi bir tarih açıklamadı. Polis Akademisi, alımların başlayacağı tarihi paylaştığında detaylar haberimiz içerisinde yer alacaktır.

