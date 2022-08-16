Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) ile Polis Meslek Yüksekokulları'na (PMYO) ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi. POMEM alımında değişiklik yapılan yönetmelikte polis alımında adaylarda aranacak şartlardaki okul devam ederken evlenme konusundaki kısıtlama kaldırıldı.

POMEM ALIMINDA DEĞİŞİKLİK!

Polis akademisi için başvuran adayların öğrenim sırasında evlenmeleriyle ilgili kısıtlamalar ile PMYO ve POMEM alımında adaylarda aranacak şartlardaki 'adayın kendisinin ve evli ise eşinin' ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

POMEM ve PMYO yönetmeliğinde değişilik yapıldı. Yayımlanan duyuruya göre Polis akademisi POMEM alımında ölğrencinin evli olma durumu konusundaki yönetmeliklerde değişiklik yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan PMYO ve POMEM alımına dair yapılan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Değişikliğe göre POMEM ve PMYO'da öğrenimin devam ettiği esnada evlilikle ilgili sınırlamalar getiren madde yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmelik değişikliği öncesi geçerli olan madde kapsamında öğrenci, evlenme talebini POMEM Müdürlüğü ile Yüksekokul Müdürlüğü'ne bildirdikten sonra, öğrencinin evleneceği kişiyle ilgili soruşturmanın ardından evliliğe izin veriliyordu.

Yönetmelik değişikliği ile birlikte POMEM ve PMYOlar'a başvuru yapacak adaylarda aranacak niteliklerde de değişikliğe gidildi. 'Kasten işlenen suçlardan bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak', 'devletin güvenliğine, anayasal düzene karşı suçlar, zimmet, hırsızlık, dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, rüşvet, gibi suçlardan mahkum olmamak', 'kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak' ile 'genelev, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan yerlerde çalışmış olmak' vb adaylarda aranacak niteliklerin belirlendiği maddelerdeki 'adayın kendisinin ve evli ise eşinin' ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

İlgili yönetmelik değişikliği 16 Ağustos 2022 tarihli resmi ghazetenin 31925 sayısıbda duyuruldu. Adaylar aşağıdan yeni yönemliklere ulaşabilirler.

POLİS AKADEMİSİ PMYO VE POMEM YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ!

Polis Meslek Yüksekokullari giriş yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte;

MADDE 1- 17/5/2008 tarihli ve 26879 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca "Öğrenci Olamaz" kararı verilen adayların ilişikleri, Başkanlık onayı ile kesilir ve Yüksekokullara gereği yapılmak üzere bildirilir.

(3) Sağlık Yönetmeliği gereği aldırılan giriş raporu "Öğrenci Olamaz" kararı ile sonuçlanmış olan adaylar, PMYO Müdürlüklerinden ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde, bir defaya mahsus olmak üzere, devlet hastanelerinden, devlet eğitim araştırma hastanelerinden veya devlet üniversite hastanelerinden kendileri tarafından alınacak ve ilişiklerinin kesilmesine neden olan sağlık sorunları açısından iyileştiklerini belirtir durum bildirir sağlık kurulu raporu ile Başkanlığa başvurmaları halinde, bu rapor incelenmek üzere Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığına gönderilir. Sağlık Yönetmeliği ile belirlenmiş olan şartları sağladığı bildirilenler, Başkanlıkça, Sağlık Yönetmeliğine göre giriş raporu aldırılmak üzere hastaneye sevk edilir.

Yeniden aldırılan giriş raporunun Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca, adayın o anki mevcut sağlık durumuna göre Sağlık Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda, hakkında "Öğrenci Olur" kararı verilenlerin 8 inci maddedeki nitelikleri taşıyor olmaları halinde Yüksekokullara planlamaları yapılır. Bu kişilerden, 17/8/2008 tarihli ve 26970 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde belirtilen devamsızlık süresini aşmamış olanlar eğitim-öğretime kaldığı yerden devam eder, eğitim-öğretimi tamamlayıp atanmaya hak kazananlar ise Personel Dairesi Başkanlığına bildirilir."

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

POMEM Yönetmeliği Değişiklği Kararı:

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/6/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "(

3) Sağlık Yönetmeliği gereği aldırılan giriş raporu "Öğrenci Olamaz" kararı ile sonuçlanmış olan adaylar, POMEM Müdürlüklerinden ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde, bir defaya mahsus olmak üzere, devlet hastanelerinden, devlet eğitim araştırma hastanelerinden veya devlet üniversite hastanelerinden kendileri tarafından alınacak ve ilişiklerinin kesilmesine neden olan sağlık sorunları açısından iyileştiklerini belirtir durum bildirir sağlık kurulu raporu ile Başkanlığa başvurmaları halinde, bu rapor incelenmek üzere Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığına gönderilir.

Sağlık Yönetmeliği ile belirlenmiş olan şartları sağladığı bildirilenler, Başkanlıkça, Sağlık Yönetmeliğine göre giriş raporu aldırılmak üzere hastaneye sevk edilir. Yeniden aldırılan giriş raporunun Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca, adayın o anki mevcut sağlık durumuna göre Sağlık Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda, hakkında "Öğrenci Olur" kararı verilenlerin 8 inci maddedeki nitelikleri taşıyor olmaları halinde POMEM'lere planlamaları yapılır. Bu kişilerden, 15/7/2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde belirtilen devamsızlık süresini aşmamış olanlar eğitim-öğretime kaldığı yerden devam eder, eğitim-öğretimi tamamlayıp atanmaya hak kazanmış olanlar ise Personel Dairesi Başkanlığına bildirilir."

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.