26. Dönem POMEM başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı? 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. 5 bin 40'ı erkek, 560'ı kadın, önlisans mezunu 1260'ı erkek, 140'ı kadın olmak üzere toplam 7 bin öğrenci alımı için POMEM ön başvuruları http://www.pa.edu.tr adresinden tamamlandı. Şimdi ise gözler POMEM başvuru sonuçlarına çevrildi. 26. Dönem POMEM sonuçları hakkında tüm detaylar haberimizde..

POMEM BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

POMEM başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. POMEM başvuru sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

26. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Adayların internet üzerinden https://www.pa.edu.tr adresli resmi internet sayfasında yukarıda belirtilen tarihler arasında ön başvurularını yaptıktan sonra Şahsen Başvuru-Evrak Teslimi ile Aday Değerlendirme ve Seçme Sınav tarihleri daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr internet sayfasından ilan edilecektir.

Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası olan ww.pa.edu.tr adresinden öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların ikamet illerine göre belirlenecek sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Dolayısıyla adayların ön müracaatı sırasındaki MERNİS kayıtlarındaki ikamet adresleri dikkate alınarak sınav merkezlerine planlamaları yapılacaktır. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM’e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.

İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.