POMEM başvuru yaş şartı son dakika 32 olacak mı? pa.edu.tr 2018 POMEM mülakatları ne zaman?

POMEM yaş şartında son durum ne? Yaş şartında sınır 32 olacak mı? POMEM başvuru şartları nedir? POMEM mülakatları ne zaman yapılacak? 23. Dönem POMEM polis alımı ön başvuru sonuçları açıklandı mı? sorularına yanıt aranıyor. Polis olmak isteyen binlerce adayın gözü kulağı POMEM yaş şartı düzenlemesinde. Yaş şartı sınırının değişmesini isteyen adaylar, yetkililere sosyal medya üzerinden ulaşmaya çalışıyor. Adaylar, taleplerini en popüler sosyal medya platformu olan Twitter üzerinde #POMEM32YaşTalebi etiketi ile mesajlarını paylaşıyor. POMEM başvuru şartları içerisinde en kısıtlayıcı olanların başında yaş şartı geliyor. Polis Meslek Eğitim Merkezleri öğrenci adaylığına başvurmak isteyen adayların 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Polis olmak isteyen binlerce genç, polis alımlarındaki yaş şartının esnetilmesini istiyor. Polis olmak isteyen ancak KPSS, yaş veya boy şartı gibi şartlarda takılan adaylar sosyal medya platformu üzerinden bir ara gelerek taleplerini yetkili isimlere iletmeye çalışıyor. POMEM yaş şartı ile ilgili son dakika açıklamalar star.com.tr'de.

23. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) polis alımı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 14 Ekim'de ön başvurularını tamamlayan polis adayları, başvuru sonuçlarının açıklanması ve mülakat tarihlerinin belirlenmesini sabırsızlıkla bekliyor. Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 23. dönem için bini kadın olmak üzere yapılacak 10 bin öğrenci alımı için süreç henüz tamamlanmadı. Ön başvuru için belirlenen sürenin bitmesinin ardından gözler bu kez, sonuçların açıklanacağı ve mülakata girmeye hak kazanacak isimlerin belirleneceği tarihe çevrildi.

POMEM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

23. Dönem POMEM polis alımı başvuru sonuçlarının, ne zaman açıklanacağına dair bir bilgi henüz yok. Konu hakkında bir açıklama ya da gelişme olduğu takdirde haberimizden takip edebilirsiniz. Öte yandan, Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar, Polis Akademisinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

Polis olmak isteyenler taleplerini iletmek için en popüler sosyal medya platformu olan Twitter üzerinde #POMEM32YaşTalebi etiketi ile mesajlarını iletmeye çalışıyorlar.

POMEM başvuru şartları içerisinde en kısıtlayıcı olanların başında yaş şartı geliyor. Polis Meslek Eğitim Merkezleri öğrenci adaylığına başvurmak isteyen adayların 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Polis olmak isteyen binlerce genç, polis alımlarındaki yaş şartının esnetilmesini istiyor. Polis olmak isteyen ancak KPSS, yaş veya boy şartı gibi şartlarda takılan adaylar sosyal medya platformu üzerinden bir ara gelerek taleplerini yetkili isimlere iletmeye çalışıyor.



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yazılı olarak cevaplandırılması için Polis adaylarının sorunlarıyla ilgili bir soru önergesi sunmuştu. Geçtiğimiz günler basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdem; "PÖH ve POMEM alımlarında yaş şartının 32'ye yükseltilmesi için tüm çalışmalarımızı tamamladık" açıklamasında bulunmuştu.

POMEM tarafından yayımlanan 10 bin Polis alımı ile ilgili başvuru şartları şöyleydi;



Lisans mezunları için KPSS'den 60 puan almış olmak,

Önlisans mezunları için KPSS'den 70 puan almış olmak,

Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),



Genellikle adayların takıldığı şartlar bu 4 maddeden oluşuyor. Kimi adayın KPSS puanı yetmezken, kimi aday yaştan eleniyor, kimisi de birkaç santimlik boy sorunu yüzünden polis olma hayaline veda ediyor.



POMEM POLİS ALIMLARINDA YAŞ ŞARTI 32 OLACAK MI?



Polislik mesleğini seven ve polis olma hayaliyle yatıp kalkan onbinlerce genç polis alımlarındaki yaş şartının esnetilmesini istiyor. Bazı adaylar KPSS'de istenen 60 veya 70 puanın çok olduğunu bazı adaylar ise polis olmak için KPSS'nin şart olmadığını belirtiyor.



Bir diğer önemli husus da polis alımlarındaki yaş şartı olarak görülüyor. 30 yaşından gün almış hatta 35 yaşında olan vatandaşlar bile polis olma hayali olduğunu belirterek ''memuriyet yaşı 35 o halde polis olma yaş şartı da 35 olsun'' diyerek bu konudaki görüşlerini dile getiriyor.



Polis olmak isteyen ancak KPSS, yaş veya boy şartı gibi şartlarda takılan adaylar sosyal medya platformu üzerinden bir ara gelerek taleplerini yetkili isimlere iletmeye çalışıyor.





SOSYAL MEDYADAN ULAŞMAYA ÇALIŞIYORLAR



@ayse44898

Bu kadar kişi boşuna çabalamıyorum Sayın Bakanım @suleymansoylu bu zamana kadar Tek isteğimizi #Pomem32YaşTalebi görmezden gelmeyin



@Zekeriyademirfb

#Pomem32YaşTalebi Bizleri direk polis yapın demiyoruz bizlere sınav Hakkı verilsin. Zaten fiziki yeterliliğin esas olduğu bi sınavda kişi 20 yaşında dahi olsa eğer gerekli yeterlilikte değilse yapamayacaktır.



@mjgan_turan

#Pomem32YaşTalebi sayın bakanım @suleymansoylu 3 yıldır yasa takılıyoruz. Yaş şartının 01.01.1986 ve sonrası olarak düzenlenmesini talep ediyoruz.

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@Iversonn03



Kanun değişikliği Resmî gazetede yayınlandı. Artık sadece yönetmelikle belirlemek kaldı. Sayın Bakanım POMEM alımlarında yaş şartının 1 Ocak 32 yaşını doldurmamak olarak düzenlenmesini istiyoruz.Lütfen sesimize kulak verin.



@OmerN233



Sayın Bakanım @suleymansoylu Pomem/PÖH Yaş Şartının 1.1.1986 ve sonrası için düzenlenmesini talep ediyoruz artık bu sese kulak verin geçmişte mağdur edilen gençlerimiz sizden müjde bekliyor #Pomem32YasTalebi



@cevriyeyldrml



Haklı mücadelemizde biz gençleri sevindireceğinizi biliyoruz ve umutla bekliyoruz sayın

ADAYLAR ÖN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK



POMEM sınavına girmek isteyen adaylar, ön sağlık kontrolünde “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” onayını aldıktan sonra sonraki aşamaya geçebilecek. Bu aşamayı geçemeyen adaylar, sonraki sürece dahil olamayacak.



FİZİKİ YETERLİLİK SINAVINDAN EN AZ 60 PUAN ALMAK ZORUNLU OLACAK



Ön sağlığı geçtikten sonra fiziki yeterlilik sınavına girmeye hak kazanacak olan vatandaşlar, 100 üzerinden 60 puan almaları halinde başarılı olarak kabul edilecek. Bu aşamada adayın fiziki yapısı değerlendirilecek ve kabiliyetleri gözlemlenecek.