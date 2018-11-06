POMEM mülakat tarihi açıklandı mı 23. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanır pa.edu.tr

POMEM mülakat tarihi açıklandı mı? 23. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanır? POMEM 2018 başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? soruların yanıtları haberimizde. EGM bünyesine yapılacak 10 bin polis alımına ilişkin başvuru süreci yaklaşık 3 hafta önce tamamlandı. Gözler şimdi EGM ya da POMEM'den gelecek başvuru sonuçlarının açıklanması haberinde. 1-14 Ekim 2018 tarihlerinde Polis Akademisinin 'www.pa.edu.tr' internet sitesinden başvurularını tamamlayan polis adayları, 23. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) polis alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. Kasım ayının gelmesiyle birlikte beklentileri artan vatandaşlar, konuya dair bilgi almak adına araştırmalarına hız verdi. 23. Dönem POMEM polis alımına ilişkin merak edilen ayrıntılar star.com.tr'de.

Polis adayları Polis Akademisi'ne girmek için başvuruda bulundu. POMEM polis alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorularına da cevap aramaya başladı. Kasım ayının gelmesiyle birlikte polis adaylarının da heyecanlı bekleyişi sürüyor. Polis Akademisi'ne girmeye hak kazanan polis adayları için peki, mülakat tarihi belli oldu mu? Emniyet Genel Müdürlüğü 10 bin polis alımı yapacağını duyurmuştu. Binlerce vatandaş ise polis alımı başvurusunda bulundu ve şu an sonuçlar ne zaman açıklanacak diye bekliyorlar.

POMEM MÜLAKAT TARİHİ BELLİ OLDU MU?

23. dönem POMEM 2018 mülakat tarihleri de henüz belli olmamıştır.

POMEM SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



23. Dönem POMEM polis alımı başvuru sonuçlarının, ne zaman açıklanacağına dair bir bilgi henüz yok. Konu hakkında bir açıklama ya da gelişme olduğu takdirde haberimizden takip edebilirsiniz. Öte yandan, Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar, Polis Akademisinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.



Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 23. dönem için bini kadın olmak üzere, 10 bin öğrenci alımı gerçekleştiriliyor. Alınacak polis memuru adaylarının, 7 bin 200'ü erkek, 800'ü kadın lisans mezunu öğrencilerden, bin 800'ü erkek, 200'ü kadın ön lisans mezunu öğrencilerden oluşacak.



POMEM'in ilanına Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarında eğitim görmüş adaylar da başvuru yapabildi. Ön başvurular ise 1-14 Ekim 2018 tarihlerinde Polis Akademisinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden tamamlandı.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan alımlara başvurular, 01-14 Ekim 2018 tarihleri arasında yapıldı. Şartları ise...



- T.C. vatandaşı olmak,



- Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,



- Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden 60, önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden 70 taban puan veya üzerinde puan almış olmak,



- Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)



- 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),



- Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,



- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,



- Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,



- Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,



- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,



- Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,



- Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak, - Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.



- Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.