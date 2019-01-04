POMEM PÖH PMYO polis alımları 2019 EGM son dakika haberleri POMEM PÖH PMYO alımı için aranan şartlar neler

POMEM PÖH PMYO polis alımları 2019 EGM son dakika haberleri Star.com.tr'de. POMEM PÖH PMYO polis alımları ne zaman? 2019'da POMEM PÖH PMYO alımı için aranan şartlar neler? Hangi tarihlerde POMEM PÖH PMYO polis alımı başvuruları başlayacak? Hükümet kanadından POMEM PÖH PMYO polis alımları ile ilgili yeni bir açıklama var mı? soruların yanıtları milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Polis Akademisi Başkanlığı (PAB) tarafından düzenlenen Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Polis Meslek Yükseokulu (PMYO) polis alımları ile ilgili ayrıntıları bu haberimizde derledik. Henüz 2019 yılı için POMEM PÖH PMYO polis alımları ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak yapılacak yeni açıklamalarla birlikte POMEM PÖH PMYO polis alımları 2019 yılı başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili detayları bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. EGM son dakika 2019 POMEM PÖH PMYO polis alımları son dakika haberleri ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.

2019'DA PÖH ALIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde PÖH alımı yapılacak. çişleri Bakanlığı bünyesinde görevlerini devam ettiren Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) açık olduğu tespit edilen kadrolar için polis alımları gerçekleştirmektedir. Polis alımı ilanları Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından hazırlanmakta, Devlet Personel Başkanlığı tarafından planlanmakta, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın onayından sonra Polis Akademisi Başkanlığı üzerinden duyurulmaktadır.



10 BİN 700 PÖH İHTİYACI VAR



PÖH (Polis Özel Harekat) alımları ile ilgili bir çok kaynaktan bir çok söylem ve haber görmüş olabilirsiniz. Fakat bu haberler gerçeği yansıtmıyor. 2019 yılında PÖH alımları yapılıp yapılmayacağı maalesef belirsizliğini koruyor. Adaylar tarafından PÖH alımı bekliyor.



Adaylar alımların lise mezuniyetine göre yapılmasını talep ediyor. Ancak böyle bir personel alımı PÖH tarihinde ilk kez yapılmıştı ve devamında yapılmayacağı tahmin ediliyor. 24. dönemde de PÖH alımların olmayacağı ve meslek içinden alımların gerçekleştirileceği de iddialar arasında yer alıyor.



Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan PÖH ihtiyacı 10 bin 700 olarak belirtilmişti.



YAŞ ŞARTI



18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olanlar Polis Özel Harekat başvurusunda bulunabilirler.



2017 PÖH Yaş Şartı: 31 Aralık 1990 ve sonrasında doğanlar, 18 yaşını tamamlamış olmak şartıyla Polis Özel Harekat alımlarına başvurabilirler.



2018 PÖH Yaş Şartı: 31 Aralık 1991 ve sonrasında doğanlar, 18 yaşını tamamlamış olmak şartıyla Polis Özel Harekat alımlarına başvurabilirler.



ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİKLER



Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere POMEM'lere başvuru yapacak adaylardan,



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



En az lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,



18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve sonrasında doğanlar),



Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

2019'DA POMEM ALIMLARI NE ZAMAN?

24. POMEM başvuruları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı, binlerce polis adayı tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Hayallerindeki mesleği icra edebilmek için 2019 polis alımını bekleyen adaylar, başvuru sürecine ilişkin bir bilgi var mı merak ediyor.

24. Dönem POMEM polis alımları için sınav tarihi ve başvuru zamanı merak ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından polis adayları yapılacak olan açıklamaları bekliyor.

TARİH BELLİ OLDU MU?



Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan erkek, kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan polis alımları hakkındaki araştırmalar devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde görev almak isteyen gençler merakla '24. Dönem POMEM sınavı ne zaman?' sorusuna yanıt arıyor.



Hayallerindeki mesleği icra edebilmek adına polislik başvurusu yapmak isteyen bireylerin merakla beklediği süreç hakkında henüz bir açıklama yok ancak, 24. Dönem POMEM başvurularının 23. Döneme dair sürecin bitmesinin ardından başlayacağı tahmin ediliyor. 24. Dönem POMEM polis alımları hakkında resmi bir açıklama yapıldığı takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

2019'DA PMYO ASKERİ ÖĞRENCİ ALIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) bünyesine 2 bin 500 polis memuru alımı yapılacağı belirtildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan duyuruda, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı PMYO'lara 2018-2019 eğitim - öğretim dönemi için 2 bin 250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



Söz konusu ilana başvuru yapacak polis memuru adaylarından;



- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



- Önlisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)



- KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)



- Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin



- bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)



- 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak, (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)



- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,



- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,



- Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,



- Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,



- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,



- Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak, (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile durumunu belirtecektir.)



- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,



- Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,



- Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,



- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.



- Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.



BOY VE KİLO ŞARTI NEDİR?



Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, kadınlarda 162 cm olacaktır



Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18.00 (dahil) ile 27.00 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir.



TOPLAMDA KAÇ POLİS ALINACAK?



PMYO'lara her yıl ortalama 250'si bayan, 2250'si erkek olmak üzere toplamda 2500 polis alımı yapılmaktadır.



ALIMLAR NE ZAMAN YAPILACAK?



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan duyuru ile de lise mezunları için polis alımı yapılacağı belirtilmişti. Ancak alımların ne zaman yapılacağına dair resmi bir açıklama gelmedi. Açıklamaya göre, 2 bin 500 Polis Meslek Yüksek Okulu PMYO polis öğrencisi alımı üniversite sınav sonuçlarının açıklanması ile yapılması bekleniyordu. Sonuçların açıklanması ile Polis Akademisi Başkanlığı öğrencilerin sıralamalarını tespit etmektedir. Sıralamalar tespit edilmesinin ardından Polis Akademisi Başkanlığınca baraj puanının belirlenmesi ve baraj puanını aşan öğrencilerin PMYO için alım yapılacak olan 2 bin 500 polis alımı ilanına başvuru yapması ön görülmektedir. Söz konusu alımlar hakkında gelişme olduğunda bilgi vereceğiz.



BAŞVURULAR NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?



Polis Akademisi Başkanlığı üzerinden yapılan yazılı açıklamaya göre detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Bunun yanında sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar Akademinin internet sitesinden ilan edilecek. Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderleri, Emniyet Genel Müdürlüğünce karşılanacak. Eğitim sonunda başarılı olanlar polis memuru olarak göreve başlayacak. Ön başvurular, Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" internet sitesinden online yapılacak.

POMEM NEDİR?



POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi), Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir.

Polis memuru olarak yetişeceğiniz bu kurumdan mezun olduğunuz zaman ise ön lisans ile eşdeğer diplomaya sahip olacaksınız. Yüksekokul kapsamında olduğundan dolayı ön lisans mezunu statüsüne kavuşuyorsunuz aynı zamanda da polis olmak için sınava girmeye hak kazanıyorsunuz. Bu eğitim sonrasında girdiğiniz sınavda ise başarılı olduğunuz takdirde rütbeli olarak polislik mesleğine başlayabiliyorsunuz.

Okul içerisindeyken disiplini elden bırakmamanız gerekiyor. Diğer üniversiteler gibi güz ve bahar dönemleri oluyor. Fark olarak ise yatılı okuyorsunuz. Burada her zaman kalktığınızda erkek öğrenciler için tıraş olma zorunluluğu, tüm öğrenciler için erken kalkıp spor ve kahvaltı yapma zorunluluğu bulunuyor. Bu nedenlerden dolayı sıkı disiplin uygulanmaktadır. Uymayanlara ise ceza verilmektedir.

PÖH NEDİR?

Polislik mesleğini yapmak, emniyet teşkilatının bir mensubu olmak binlerce gencin hayalidir. Bu durumun nedenleri arasında ülke, vatan sevgisi, ülke savunmasına katkı verme isteği, polis üniforması giyme isteği ve ülkemiz şartlarına göre nispeten yüksek olan maddi imkânları bulunmaktadır. Emniyet teşkilatı birkaç alt birimden oluşmaktadır ve bu alt birimlerden birisi de özel harekât dairesidir. Son yıllarda yaptığı operasyonlarla halkımızın güvenini kazanan polis özel harekât dairesinin mensubu olmak için binlerce genç çaba göstermektedir.

Polis özel harekât dairesi memurları çok zor şartlarda görevlerini icra ettiklerinden bu dairenin mensubu olmanın birinci şartı gönüllülük olmalıdır. Bu şartın yanında ‘’Özel harekât mensubu olmanın şartları nelerdir, bu dairede görev yapabilmek için gerekli başvurular nasıl yapılır?’’ gibi sorulara cevap aramaya çalışacağız. Özel harekât polisi olmak isteyen kişinin izleyebileceği 3 yol vardır.



Polis Meslek Yüksek Okulunda Okurken Özel Harekât Polisi Olma



Kişi polis meslek yüksek okulunda okurken özel harekât polisi olmak isterse Özel Harekat Daire Başkanlığından gelen heyetin değerlendirmesinden başarılı olmak zorundadır. Bu heyet adayın fiziki yeterliliğini ölçer ve adayla sözlü mülakat yapar. Başarılı olan aday polis meslek yüksekokulundan mezun olduktan sonra özel harekât kursuna davet edilir. Bu kurstaki eğitimde de başarılı olan aday özel harekat polisi olarak çalışmaya hak kazanır.



Emniyet Teşkilatı Mensubu iken Geçiş Yaparak Özel Harekât Polisi Olma



Emniyet teşkilatında hâlihazırda görev yapan polisler içerisinde 28 yaşından büyük olmayanlar isterlerse özel harekât polisi olmak için başvurabilirler. Bu başvuru sonucunda adaylar Ankara Özel Harekât Dairesi tarafından fiziki yeterlilik testine tabi tutulur ve sözlü mülakata alınırlar. Başarılı olan adaylar özel harekât kursuna katılmaya hak kazanırlar. Kursun bitiminde adaylar mesleklerine özel harekât polisi olarak devam ederler.



Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Polis Özel Harekât Seçmeleri



Polis Eğitim Merkezlerinde de özel harekat polisleri yetiştirilebilmektedir. Buraya başvuru yapmak isteyen adayın en az lise mezunu olmuş olması askerliğini yapmış olması ve kişinin askerliğinin bitim tarihinden 3 yıl geçmemiş olması gerekmektedir. Adaylar seçmelerden başarılı olmaları halinde 6 ay sürecek özel harekat kursuna katılmakta ve kurs bitiminde özel harekat polisi olmaya hak kazanmaktadırlar.



Polis Özel Harekat Maaşları Ne Kadardır?



Özel Harekât polislerinin maaşları görev yerlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Bunun sebebi kişinin görev bölgesine bağlı olarak aldığı görev tazminatıdır. Batı illerimizde görev yapan bir emniyet mensubunun görev tazminatı 50 lira iken doğu illerimizde görev yapan bir emniyet mensubunun görev tazminatı 500 lira, bir özel harekat mensubunun görev tazminatı 1000 lira olabilmektedir. Bu bilgilere göre bir polis özel harekat personelinin maaşının 4500 ila 5000 Türk Lirası olduğu söylenebilir.