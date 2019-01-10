POMEM PÖH polis alımı 2019 ne zaman lise mezunu Polis Akademisi POMEM PÖH polis alımı başvuru şartları nedir

POMEM PÖH polis alımı 2019 ne zaman? Polis Akademisi POMEM PÖH polis alımı başvuru şartları nedir? Lise mezunu POMEM PÖH polis alımı hangi tarihte yapılacak? Polis alımı başvurularında KPSS şartı var mı? Polis memurları 2019 zamlı maaşları ne kadar oldu? soruların yanıtlarını araştıranlar için ayrıntıları bu haberimizde derledik. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde Polis Akademisi Başkanlığı tarafından polis alımı gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bundan önce yaptığı açıklamalarında EGM bünyesinde 35 bin polis alımının yapılacağını ifade etmişti. Adaylar bu polis alımlarının bir kısmının uzun zamandır beklenen POMEM PÖH branşında yapılmasını talep ediyor. 2018 yılında on binlerce polis alımı yapıldı. 22 ve 23. dönem POMEM ile EGM'ye 20 bin polis memuru alımı yapılırken PMYO kapsamında 2500, PAEM kapsamında da 3 bin polis alımı yapıldı. 2019 yılında da POMEM PÖH polis alımları ne zaman yapılacağı araştılırılıyor. Başvurular, Polis Akademisi internet sitesinde online olarak yapılacak. Başvuru tarihleri, adaylardan istenilecek belgeler ve aranılan şartlar başvurular başlamadan önce “www.pa.edu.tr” internet sitesinden ilan edilecek.

POMEM hakkında gelişmeler polis alımı gerçekleştirilmesinin araştıranlar tarafından merakla bekleniyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamalarında 2019 yılında toplam 35 bin polis alımı yapılacağını açıklamıştı.



POLİS ALIMI DAĞILIMI NASIL OLACAK?



Alım yapılacak sınıflar: POMEM, PAEM, PMYO. (Polis memuru, özel harekat polisi ve komiser yardımcısı)



Sayı dağılımı ise şu şekilde bekleniyor:



POMEM-PÖH: 30 bin.



PMYO: 2500



PAEM: 2500-3000

POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan erkek, kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan polis alımları hakkındaki araştırmalar devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde görev almak isteyen gençler merakla '24. Dönem POMEM sınavı ne zaman?' sorusuna yanıt arıyor.



Hayallerindeki mesleği icra edebilmek adına polislik başvurusu yapmak isteyen bireylerin merakla beklediği süreç hakkında henüz bir açıklama yok ancak, 24. Dönem POMEM başvurularının 23. Döneme dair sürecin bitmesinin ardından başlayacağı tahmin ediliyor.

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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



Polis alımı için yalnızca T.C. vatandaşları başvuruda bulunabilecek.



ÖĞRENİM DERECESİ: Adayların öğrenim derecesi ise Ön Lisans ya da Lisans bölümleri olacak.



KPSS PUAN ŞARTI: Lisans mezunları, 2017-2018 yıllarında yapılan KPSS sınavlarının P3 puan türlerinden en az 60 puan, Ön Lisans mezunları ise 2016 yılında yapılan KPSS sınavının P93 pun türünden en az 70 almış olmaları halinde başvurularını gerçekleştirebilecek.



YAŞ ŞARTI: Adaylarda aranan yaş şartı ise 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak) olacak.



NOT: Yukarıdaki şartlar 23. dönem POMEM başvuruları için geçerlidir. 24. dönem başvuru şartları değişebilir.

35 BİN POLİS ALINACAK



Konu ile ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamalarında 2018 yılı içinda 10 bin polis alımının daha yapılacağını ifade etti. Bunun yanı sıra Bakan Soylu açıklamalarında 2019 yılında da toplam 35 bin polis alımı yapılacğaını ifade etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha önce yaptığı açıklamalarında da PÖH alımları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Soylu açıklamalarında yeni alımlarda kadın PÖH alımı yapılacağını da ifade etmişti.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarına göre 2019 yılında toplam 35 bin polis alımı yapılacak. Alımların 2019 yılı için farklı farklı ilanlar şeklinde gerçekleştirilmesi beklenmektedir.



Polis alımları hakkında bir gelişme meydana geldiğinde adaylarımızı sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden anlık olarak haberdar edeceğiz.



Bunun yanı sıra yayımlanacak olan polis alım ilanlarında genel şartların nasıl olacağı adaylar tarafından araştırılıyor. Bundan dolayı bir önceki polis alımındaki genel şaratları okuyucularımızla paylaşıyoruz.







MUHTEMEL GENEL ŞARTLAR



"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, En az lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve sonrasında doğanlar), Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak"