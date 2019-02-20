POMEM PÖH polis alımları 2019 ne zaman, şartları neler? (Yaş şartı kalkıyor mu?)

POMEM PÖH polis alımı son dakika gelişmeleri araştırılmaya devam ediyor. Yeni alımların yapılacağı tarih merakla beklenirken aynı zamanda yaş şartının da ortadan kalkılması bekleniyor. 2019 yılı yeni POMEM PÖH alımları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Merakla beklenen 24. Dönem POMEM PÖH polis alımlarına ilişkin son durumu bu haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

PÖH, POMEM ve MSB alımları Vatan aşkı yaşa takılmamalı sosyal medya ile 32 yaşa yükseltilmesi için çaba harcanıyor. Bilindiği üzere Jandarma, MSB bağlı komutanlıklar ve İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Güçlerinin tamamı 30 yaş sınır ile alım yapıldığı üzere mağduriyetler oluşuyor. Milliyetçi hareket Partisi İstanbul Milletvekili Arzu Erdem polis ve asker olmak isteyen kişilerin yaş şartına takılması konusunda farklı düşüncelerini gündeme getirdi.

POMEM hakkında gelişmeler polis alımı gerçekleştirilmesinin araştıranlar tarafından merakla bekleniyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamalarında 2019 yılında toplam 35 bin polis alımı yapılacağını açıklamıştı.



POLİS ALIMI DAĞILIMI NASIL OLACAK?



Alım yapılacak sınıflar: POMEM, PAEM, PMYO. (Polis memuru, özel harekat polisi ve komiser yardımcısı)



Sayı dağılımı ise şu şekilde bekleniyor:



POMEM-PÖH: 30 bin.



PMYO: 2500



PAEM: 2500-3000

POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan erkek, kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan polis alımları hakkındaki araştırmalar devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde görev almak isteyen gençler merakla '24. Dönem POMEM sınavı ne zaman?' sorusuna yanıt arıyor.



Hayallerindeki mesleği icra edebilmek adına polislik başvurusu yapmak isteyen bireylerin merakla beklediği süreç hakkında henüz bir açıklama yok ancak, 24. Dönem POMEM başvurularının 23. Döneme dair sürecin bitmesinin ardından başlayacağı tahmin ediliyor.

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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



Polis alımı için yalnızca T.C. vatandaşları başvuruda bulunabilecek.



ÖĞRENİM DERECESİ: Adayların öğrenim derecesi ise Ön Lisans ya da Lisans bölümleri olacak.



KPSS PUAN ŞARTI: Lisans mezunları, 2017-2018 yıllarında yapılan KPSS sınavlarının P3 puan türlerinden en az 60 puan, Ön Lisans mezunları ise 2016 yılında yapılan KPSS sınavının P93 pun türünden en az 70 almış olmaları halinde başvurularını gerçekleştirebilecek.



YAŞ ŞARTI: Adaylarda aranan yaş şartı ise 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak) olacak.



NOT: Yukarıdaki şartlar 23. dönem POMEM başvuruları için geçerlidir. 24. dönem başvuru şartları değişebilir.

35 BİN POLİS ALINACAK



Konu ile ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamalarında 2018 yılı içinda 10 bin polis alımının daha yapılacağını ifade etti. Bunun yanı sıra Bakan Soylu açıklamalarında 2019 yılında da toplam 35 bin polis alımı yapılacğaını ifade etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha önce yaptığı açıklamalarında da PÖH alımları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Soylu açıklamalarında yeni alımlarda kadın PÖH alımı yapılacağını da ifade etmişti.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarına göre 2019 yılında toplam 35 bin polis alımı yapılacak. Alımların 2019 yılı için farklı farklı ilanlar şeklinde gerçekleştirilmesi beklenmektedir.



Polis alımları hakkında bir gelişme meydana geldiğinde adaylarımızı sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden anlık olarak haberdar edeceğiz.