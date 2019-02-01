POMEM polis alımı 2019 başvuruları ne zaman? (24. Dönem POMEM alımı başvuru şartları neler?)

POMEM başvuru tarıhleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Polis alımı ilanlarını takip eden ve polis olmak isteyenler; 24. Dönem POMEM başvuru tarihleri ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Hayallerindeki mesleği icra etmek isteyen polis adayları tarafından POMEM alımları araştırılmaya devam ediyor. POMEM 24. dönem alımları için bir açıklama gelip gelmediğini merak eden adaylar için detayları bu haberimizde derledik.

Polislik mesleğini icra edebilmek için Polis Akademisi tarafından yapılacak olan başvuru duyurusunu bekleyen adaylar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?



Hayallerindeki mesleği icra edebilmek adına polislik başvurusu yapmak isteyen bireylerin merakla beklediği süreç hakkında henüz bir açıklama yok ancak, 24. Dönem POMEM başvurularının 23. Döneme dair sürecin bitmesinin ardından başlayacağı tahmin ediliyor. 24. Dönem POMEM polis alımları hakkında resmi bir açıklama yapıldığı takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.





BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ?



POMEM 24. dönem alımları için başvuru tarihi belli olmadığı gibi başvuru koşulları da henüz netleşmedi. Ancak 23. Dönem alımlarında adaylarda aranan şartlardan bazıları şunlardı;



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



Ön lisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan ön lisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)



Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,



Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, (Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.)



Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,



Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.



Adaylarda, 31 Aralık 2018 itibarıyla 30 yaşından gün almamak, lisans mezunları için 2017 veya 2018 yıllarında yapılan KPSS'lerin birinden P3 puan türünde en az (60,00) ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli, şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise bu sınavlarda P3 puan türünde en az (48,00) ve üzeri puan, ön lisans mezunları için yapılan 2016 yılı KPSS P93 puan türünden en az (70,00) ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli, şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2016 yılı KPSS P93 puan türünde en az (56,00) ve üzeri puan almış olmak gibi şartlar aranıyordu.

BİR ÖNCEKİ ALIMDA ARANAN ŞARTLAR

Polis Akademisi, POMEM 23. Dönem öğrencisi olmak isteyenler için başvuru şartlarını açıkladı. İşte o şartlar;



a) T.C. vatandaşı olmak,



b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,



c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,



ç) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)



d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),



e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,



f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,



g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,



ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;



1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,



2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,



h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,



ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,



i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,



j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,



k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,



l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.



m) Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silah altında bulunmamak.

POMEM nedir?

Pomem açılımı Polis Meslek Eğitim Merkezi olan polis yetiştirme kurumunun kısaltılmış ismidir. 6 ay ve üzeri eğitim veren üniformalı ve yatılı polis okuludur. Bu okuldaki öğrencilerin tüm ihtiyaçları ve harçlıkları eğitimleri boyunca devlet tarafından karşılanmaktadır. Pomem diğer yatılı okullarda olduğu gibi eğitiminiz sırasında ev iznine çıkmanıza olanak tanır. Sosyal aktivitelere katılır, resmi ve dini tatillerde izinli sayılırsınız. Bu kurumdan mezun olduktan sonra polis unvanını alır ve Polis Teşkilatı bünyesinde hizmet edersiniz.

Pomem şartları nelerdir?

Pomem şartları yaş, eğitim, sağlık gibi kriterlerin toplamından oluşmaktadır. Öncelikle Pomem’e başvurabilmek için kontrol edilen kriter 31 Aralık itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmanızdır. Bayan ve erkeklerde yaş sınırı aynıdır. Askerlik şartı bulunmaz ve askerdeyken bile başvuru yapma şansınız bulunur. Polisler silahlı kolluk kuvveti olduklarından dolayı sağlık şartlarına oldukça dikkat edilir. Göz bunların en başında gelmektedir. Pomem’e girebilmeniz için iki gözünüzün görme gücü toplamının 20 üzerinden en az 16 olması gerekir. Lazer ile yapılan işlemler yasak olmayıp, oranı sağladıktan sonra bir önem arz etmez.

Genel sağlık şartlarında da aranan bazı özellikler bulunur. Başvuran kişinin kambur veya kuş göğsü kafese sahip olmaması, konuşmasının düzgün ve dişlerinin eksiksiz olması gibi şartlar da mevcuttur. Diş telinizin olması engel teşkil etmezken, 5’ten fazla dişinizin eksik olması durumunda başvurunuz reddedilebiliyor. Kellik engel oluşturmazken, hamilelik olması halinde direkt eleniyorsunuz. Bu aşamaları geçtikten sonra sicil durumunuz kontrol edilecektir.

Sizin veya birinci derece yakınlarınızın yüz kızartıcı bir suçtan sabıka kaydının bulunmaması gerekmektedir. Herhangi bir davadan koşullu serbest bırakılma kararı bile sicilinizi olumsuz etkiler. Hukuktaki suçların kişiselliğinden dolayı diğer aile üyeleri devlete karşı bir suç işlemedikçe sizi etkilemez.

Pomem aşamaları nelerdir?

Pomem aşamalarının genel hatlarıyla özeti KPSS sınavına girmek, İnternetten başvuru yapmak, ön sağlık elemesinden geçmek, fiziki yeterlilik parkurundan geçer not almak ve sözlü mülakata katılmaktır. KPSS baraj puanı ağırlıklı olarak 60 veya 65 olarak belirlenmektedir. Lisans mezunlarının genel yetenek ve genel kültür bölümünden asgari bu puanı almaları beklenir. Erkek adaylarda boy şartı 167 iken bayanlarda 162 santimetredir. Ön sağlık testinde boy kilo analizi yapıldıktan sonra fiziki parkura alınırsınız. Fiziki parkurda koşu, mekik, engelli parkur gibi şeylerdeki başarınız ölçülerek puanlamanız oluşturulur.

Pomem puanı nasıl oluşur?

Pomem puanınız belli yüzdeler alınarak oluşturulur. KPSS puanınızın %30’u hesaplamaya dahil edilir. Ardından spor yani fiziki parkurdaki başarınıza göre verilen puanlama da KPSS oranınızın üzerine %30 puan olarak eklenir. Ve son olarak yapılan sözlü mülakat puanınızın %40’ı da katıldıktan sonra Pomem puanınız tamamlanmış olur. Bu puanlar Türkiye geneli ve katıldığınız il geneline göre sıralama yapılmasını sağlayacaktır.

Bayların asil listesi ve bayanların asil listesi oluşturulduktan sonra alınacak kişi sayısına kadar olan adaylar çağırılır. Herhangi bir nedenle gelmeyen veya bir durumdan ötürü elenen adayların yerine yedek listelerden aday çağrılmaya devam edilir. Bu şekilde senenin başında belirlene rakam doldurulunca alımlar kapatılır. Pomem okulundayken bile elenen aday olabileceğinden yedek adaylara sıra gelmesi imkansız olarak algılanmamalıdır. Son dakikaya kadar alımlar yapılmaktadır.

2018 yılı PÖH alımları

PÖH (Polis Özel Harekat) alımları ile ilgili bir çok kaynaktan bir çok söylem ve haber görmüş olabilirsiniz. Fakat bunların hiç bir gerçekliği ve kıymeti harbiyesi bulunmamaktadır. 2018 yılında PÖH alımları yapılıp yapılmayacağı malesef meçhul. Türkiye'nin bir çok bölgesinden vatanperverler 19. dönemde olduğu gibi lise mezunu PÖH alınmasını talep ediyor. Fakat böyle bir personel alımı PÖH tarihinde ilk kez yapılmıştı ve devamında yapılmayacağı tahmin ediliyor. 24. dönemde de PÖH alımların olmayacağı ve meslek içinden alımların gerçekleştirileceği kulislerde konuşuluyor.

2018 yılı PMYO alımları

Polis Akademisi Başkanlığı üzerinden yapılan yazılı açıklamaya göre detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Bunun yanında sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar Akademinin internet sitesinden ilan edilecek. Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderleri, Emniyet Genel Müdürlüğünce karşılanacak. Eğitim sonunda başarılı olanlar polis memuru olarak göreve başlayacak. Ön başvurular, Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" internet sitesinden online yapılacak.

PMYO KAÇ KADIN KAÇ ERKEK ALINACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklama doğrultusunda 2 bin 250 erkek memur, 250 kadın memur alınması kararlaştırıldı.