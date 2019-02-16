POMEM polis alımı başvuru tarihi ve şartları (24. Dönem POMEM başvuru ilanı yayınlandı mı?)

24. Dönem POMEM polis alımı başvuru süreci için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvuruların ne zaman başlayacağı ile ilgili internet araştırmaları süreken Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden POMEM polis alımı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 24. Dönem POMEM polis alımları ile ilgili ilan yayınlanmasıyla birlikte başvuru işlemi ve şartları hakkında tüm detaylara bu haberimizde sizlerle paylaşacağız.

2019 polis alımı başvurularıyla ilgili araştırmalar, hayallerindeki mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam eden konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğünün polis ihtiyacının karşılanması alımlarını başlayacağı, 24. Dönem POMEM başvurularıyla ilgili bir açıklama geldi mi merak ediliyor.

BAŞVURU TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?



Emniyet Genel Müdürlüğünün polis ihtiyacının karşılanması için Polis Akademisine bağlı 4 aylık eğitimin verildiği POMEM'lerde, her yıl lisans ve önlisans mezunu yüzlerce genç, polis olabilmek için ter döküyor.



24. dönem POMEM başvurularının 23. döneme dair sürecin bitmesinin ardından başlayacağı tahmin ediliyor. 24. dönem POMEM polis alımları hakkında resmi bir açıklama yapıldığı takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.



BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ?



POMEM 24. dönem alımları için başvuru tarihi belli olmadığı gibi başvuru koşulları da henüz netleşmedi. Ancak 23. Dönem alımlarında adaylarda aranan şartlardan bazıları şunlardı;



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



Ön lisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan ön lisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)





Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,



Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, (Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.)



Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,



Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.



Adaylarda, 31 Aralık 2018 itibarıyla 30 yaşından gün almamak, lisans mezunları için 2017 veya 2018 yıllarında yapılan KPSS'lerin birinden P3 puan türünde en az (60,00) ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli, şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise bu sınavlarda P3 puan türünde en az (48,00) ve üzeri puan, ön lisans mezunları için yapılan 2016 yılı KPSS P93 puan türünden en az (70,00) ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli, şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2016 yılı KPSS P93 puan türünde en az (56,00) ve üzeri puan almış olmak gibi şartlar aranıyordu.