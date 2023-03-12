POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 29. dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama

29. dönem POMEM mülakat sonuçları için gözler Polis Akademisi Başkanlığı'na çevrildi. Polis Akademisi Başkanlığı, bu yıl toplam toplam 13 bin erkek ve kadın öğrenci alımı yapacak. POMEM'e girişte adayların KPSS puanı, fiziki yeterlilik puanı ve POMEM mülakat sonuçlarının %50'si etkili olacak. 29. dönem POMEM mülakat sonuçları, pa.edu.tr sitesi üzerinden erişime açılacak. Peki POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İşte POMEM mülakat sonuçları ile ilgili merak edilenler

13 BİN POLİS ALIMI YAPILACAK

Polis Akademisi Başkanlığı, lisans mezunu (8 bin 160) erkek, (2 bin 240) kadın, önlisans mezunu (800) erkek, (1.800) kadın olmak üzere toplam (13 bin) öğrenci alımı gerçekleştirecek.

29. dönem POMEM 13 bin öğrenci alımında mülakat etabı Ocak ayında tamamlandı. POMEM mülakatlarına katılan adayların başarılı olabilmesi için en az 70 puan alması gerekiyor. POMEM mülakatlarında 100 puan üzerinden en az 70 alan adaylar başarılı olacak.

POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?



Polis olabilme hayaliyle ocak ayında düzenlenen mülakatlara katılan binlerce kişi, Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılacak açıklamayı bekliyor. 29. dönem POMEM mülatakat sonuçları açıklanmadı. POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin Polis Akademi Başkanlığı'ndan resmi bir açıklama yapılmadı.

POMEM sonuçlarının Mart ayının son haftası erişime açılması bekleniyor.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?



POMEM sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sayfası olan pa.edu.tr adresi üzerinden erişime açılacak.

Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

POMEM sonuçları açıklandığı zaman Polis Akademisi Başkanlığı'nın aşağıda yer alan duyurular ekranından mülakat sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

29. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA



Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru olarak atamaları yapılacak.