POMEM sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? (Polis Akademisi POMEM mülakat sonucu sorgula)

POMEM polis alımı sözlü mülakat sonuçları için geri saym başladı. Merakla beklenen POMEM mülakat Sınavı sonuçları ileriki bir tarihte Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile POMEM sözlü sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

POMEM mülakat sonuçları henüz üçıklanmadı. 23. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Mülakat Giriş Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adayların Sınav Yerleri ile Tarihleri için bekleyiş 17 Ocak itibariyle sona erdi. POMEM 23. dönem mülakat sonuçları ise pau.edu.tr adresi üzerinden Lisans veya Önlisans seçimini tıkladıktan sonra e-devlet üzerinden TC kimlik numaraları ve e-devlet şifreleri ile sorgulama yapılarak öğrenilebilecek.

SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARININ İLANI NASIL OLACAK?



Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamı olacak. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.





Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.



Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğinde olacak.

Adayların eksik, yanıltıcı, yalan beyan, sahte evrak veya sınav komisyonlarını yanlış bilgilendirme sonucunda sınavlara katılarak başarılı olan adayların sınavı asıl ve yedek olarak kazanmış olsalar bile, geçici-kesin kayıt işlemleri yapılmayacak, kesin kayıt ve okula kabulleri yapıldıktan sonra bu durumları ortaya çıkanların, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında ilişikleri kesilecek.

Adayın söz konusu işleme kasıtlı olarak sebebiyet verdiğinin tespit edilmesi durumunda aday hakkında gerekli yasal işlem yapılacak.

Pomem Nedir?



Pomem açılımı Polis Meslek Eğitim Merkezi olan polis yetiştirme kurumunun kısaltılmış ismidir. 6 ay ve üzeri eğitim veren üniformalı ve yatılı polis okuludur. Bu okuldaki öğrencilerin tüm ihtiyaçları ve harçlıkları eğitimleri boyunca devlet tarafından karşılanmaktadır. Pomem diğer yatılı okullarda olduğu gibi eğitiminiz sırasında ev iznine çıkmanıza olanak tanır. Sosyal aktivitelere katılır, resmi ve dini tatillerde izinli sayılırsınız. Bu kurumdan mezun olduktan sonra polis unvanını alır ve Polis Teşkilatı bünyesinde hizmet edersiniz.



Pomem Şartları Nelerdir?



Pomem şartları yaş, eğitim, sağlık gibi kriterlerin toplamından oluşmaktadır. Öncelikle Pomem’e başvurabilmek için kontrol edilen kriter 31 Aralık itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmanızdır. Bayan ve erkeklerde yaş sınırı aynıdır. Askerlik şartı bulunmaz ve askerdeyken bile başvuru yapma şansınız bulunur. Polisler silahlı kolluk kuvveti olduklarından dolayı sağlık şartlarına oldukça dikkat edilir. Göz bunların en başında gelmektedir. Pomem’e girebilmeniz için iki gözünüzün görme gücü toplamının 20 üzerinden en az 16 olması gerekir. Lazer ile yapılan işlemler yasak olmayıp, oranı sağladıktan sonra bir önem arz etmez.



Genel sağlık şartlarında da aranan bazı özellikler bulunur. Başvuran kişinin kambur veya kuş göğsü kafese sahip olmaması, konuşmasının düzgün ve dişlerinin eksiksiz olması gibi şartlar da mevcuttur. Diş telinizin olması engel teşkil etmezken, 5’ten fazla dişinizin eksik olması durumunda başvurunuz reddedilebiliyor. Kellik engel oluşturmazken, hamilelik olması halinde direkt eleniyorsunuz. Bu aşamaları geçtikten sonra sicil durumunuz kontrol edilecektir.



Sizin veya birinci derece yakınlarınızın yüz kızartıcı bir suçtan sabıka kaydının bulunmaması gerekmektedir. Herhangi bir davadan koşullu serbest bırakılma kararı bile sicilinizi olumsuz etkiler. Hukuktaki suçların kişiselliğinden dolayı diğer aile üyeleri devlete karşı bir suç işlemedikçe sizi etkilemez.



Pomem Aşamaları Nelerdir?



Pomem aşamalarının genel hatlarıyla özeti KPSS sınavına girmek, İnternetten başvuru yapmak, ön sağlık elemesinden geçmek, fiziki yeterlilik parkurundan geçer not almak ve sözlü mülakata katılmaktır. KPSS baraj puanı ağırlıklı olarak 60 veya 65 olarak belirlenmektedir. Lisans mezunlarının genel yetenek ve genel kültür bölümünden asgari bu puanı almaları beklenir. Erkek adaylarda boy şartı 167 iken bayanlarda 162 santimetredir. Ön sağlık testinde boy kilo analizi yapıldıktan sonra fiziki parkura alınırsınız. Fiziki parkurda koşu, mekik, engelli parkur gibi şeylerdeki başarınız ölçülerek puanlamanız oluşturulur.



Pomem Puanı Nasıl Oluşur?



Pomem puanınız belli yüzdeler alınarak oluşturulur. KPSS puanınızın %30’u hesaplamaya dahil edilir. Ardından spor yani fiziki parkurdaki başarınıza göre verilen puanlama da KPSS oranınızın üzerine %30 puan olarak eklenir. Ve son olarak yapılan sözlü mülakat puanınızın %40’ı da katıldıktan sonra Pomem puanınız tamamlanmış olur. Bu puanlar Türkiye geneli ve katıldığınız il geneline göre sıralama yapılmasını sağlayacaktır.



Bayların asil listesi ve bayanların asil listesi oluşturulduktan sonra alınacak kişi sayısına kadar olan adaylar çağırılır. Herhangi bir nedenle gelmeyen veya bir durumdan ötürü elenen adayların yerine yedek listelerden aday çağrılmaya devam edilir. Bu şekilde senenin başında belirlene rakam doldurulunca alımlar kapatılır. Pomem okulundayken bile elenen aday olabileceğinden yedek adaylara sıra gelmesi imkansız olarak algılanmamalıdır. Son dakikaya kadar alımlar yapılmaktadır.