28. dönem POMEM sonuçların açıklanmasıyla birlikte POMEM yedek alımı hakkında detaylar merak edildi. POMEM'de yedek numarası 600 ve üzeri olan adaylar kaçıncı yedeğe kadar alınacağını sorguluyor. Geçen sene polis meslek eğitimi için 3 yedek alımında 1163 yedek adayın planlaması yapılmıştı. Buna göre 28. dönem POMEM yedek alımı nasıl olur? POMEM yedek kaça kadar gelir? İşte yıllara göre yedek alımı

POMEM YEDEK ALIMI NASIL OLUR?

POMEM'de yedek alımı; ASİL adaylardan okula kayıt olmayan, Sağlık durumu sebebi ile elenenler ve ya güvelik soruşturması olumsuz gelenlerin yerine seçilen adaylardan yapılır.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan alımlarda Ön Sağlık – Parkur ve Mülakat aşamasından sonra Polis Akademisi kendi resmi sitesi üzerinden sınav sonuçlarını yayınlar bu sonuçlar doğrultusunda ASİL ve YEDEK adaylar belirlenir. Yedek adayların belirlenmesi POMEM Giriş Yönetmeliğine göre yapılmaktadır.

28. DÖNEM POMEM YEDEK KAÇA KADAR GELİR?

POMEM Yedek alım planlamalarına ilişkin sonuçlar Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi sitesi üzerinden açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda POMEM'de yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak detaylar için https://www.pa.edu.tr/ resmi internet sitesini takip etmeleri gerekmektedir.

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Geçen sene 3 yedek alımında 1163 kişi için planlama yapılmıştır. Geçmiş dönem alımlara bakıldığından genellikle yedek 100'e kadar sıra geliyor.

27. DÖNEM YEDEK ALIM RAKAMLARI

27. DÖNEM POMEM 1.YEDEK ALIMI

27. Dönem polis meslek eğitimi için Polis Meslek Eğitim Merkezlerine asıl olarak planlanan adaylardan kayıt yaptırmayan ve istifa eden adayların yerine lisans mezunu 669 erkek, ön lisans mezunu 136 erkek, lisans mezunu 30 kadın, ön lisans mezunu 6 kadın yedek adayın planlaması yapılmıştır.

27. DÖNEM POMEM 2.YEDEK ALIMI

27. Dönem polis meslek eğitimi için Polis Meslek Eğitim Merkezlerine planlanan adaylardan kayıt yaptırmayan ve istifa eden adayların yerine, Lisans mezunu 201 erkek, Ön lisans mezunu 22 erkek, Lisans mezunu 3 kadın, Ön lisans mezunu 3 kadın yedek adayın planlaması yapılmıştır.

27. DÖNEM POMEM 3.YEDEK ALIMI

27. Dönem polis meslek eğitimi için Polis Meslek Eğitim Merkezlerine planlanan adaylardan kayıt yaptırmayan ve istifa eden adayların yerine, Lisans mezunu 77 erkek, Ön lisans mezunu 12 erkek, Lisans mezunu 2 kadın yedek adayın planlaması yapılmıştır.

26. DÖNEM POMEM 1.YEDEK ALIMI

26. Dönem POMEM 1. yedek aday yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. 26. Dönem polis meslek eğitimi için Polis Meslek Eğitim Merkezlerine polis memuru olarak yetiştirilmek üzere planlanan asıl adaylardan lisans mezunu (572) erkek, ön lisans mezunu (132) erkek, lisans mezunu (16) kadın, ön lisans mezunu (8) kadın adayın yerine yedek aday planlaması yapılmıştır.

26. DÖNEM POMEM 2.YEDEK ALIMI

26. Dönem POMEM 2. yedek aday yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. 26. Dönem polis meslek eğitimi için Polis Meslek Eğitim Merkezlerine polis memuru olarak yetiştirilmek üzere planlanan asıl adaylardan lisans mezunu (121) erkek, ön lisans mezunu (23) erkek adayın yerine yedek aday planlaması yapılmıştır.

26. DÖNEM POMEM 3.YEDEK ALIMI

26. Dönem POMEM 3. yedek aday yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. 26. Dönem polis meslek eğitimi için Polis Meslek Eğitim Merkezlerine polis memuru olarak yetiştirilmek üzere planlanan asıl adaylardan lisans mezunu (70) erkek, ön lisans mezunu (21) erkek adayın yerine yedek aday planlaması yapılmıştır.

25. DÖNEM POMEM (PÖH) YEDEK ALIMI

Bu alım sadece 500 Bayan PÖH alımı olduğundan bu alıma ait yedek alımı Polis Akademisi tarafından açıklanmamıştır.